الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"التضامن" تكشف مميزات قانون حقوق المسنين الجديد

المسنين
المسنين

كشف محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، مميزات قانون حقوق المسنين الجديد.. وكيف تعمل الدولة على رعايتهم، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف كبار السن.

 وقال “ شعبان” خلال لقائه عبر  فضائية DMC، إن قانون 14 لسنة 2024 صدر في 4 أبريل العام الجاري، وحدد الفئات التي يشملها القانون برعايته متابعًا "أن القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وهو القانون الأول من نوعه في مصر لحماية ورعاية كبار السن بما يضمن التمتع بحقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية، والثقافية، والترفيهية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، أن القانون يبدأ من تعريف المُسن وهو كل من بلغ الـ65 عامًا ميلاديًا، ويمنح نفس الامتيازات للمُسن الأجنبي المُقيم في مصر.

السيسي عبد الفتاح السيسي كبار السن التضامن

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