الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"القباج" ومحافظ أسوان يتفقدان مول "فيلة" بوسط أسوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، يرافقها السيد اللواء أشرف عطية، مول "فيلة" التجاري بوسط المحافظة الذي شب حريق فيه خلال الأسبوع الماضي، وأتت النيران على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ حصر الخسائر فى الممتلكات.

وحرصت "القباج" على لقاء أصحاب المحلات المتضررة داخل المول التجاري، مستمعة لطلباتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان بتقديم مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين داخل المول، وذلك لحين انتهاء الجهات المختصة من عمليات التحقيقات الجارية حول أسباب الحريق، وإعادة النظر فيما قد يحدث بالمكان مرة أخرى سواء من إعادة تأهيل أو نقل أصحاب المحال لمكان آخر.

توفير حزمة من المزايا والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة المنتقلين إليه

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان توفير كل سبل التأمين والحماية المدنية داخل السوق الجديدة.

وتضم سوق الأحمدية الحضرية 88 باكية ومقامة على مساحة ألفي متر مربع، ويسعى لجمع العمالة غير المنتظمة المتواجدة في المنطقة بمكان واحد، في إطار عملية التنظيم التي تعمل عليها المحافظة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن توفير حزمة من المزايا الاجتماعية والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة، وغيرها من المزايا والخدمات التي تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة.

txt

وزيرة التضامن: زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15 ألف رائدة

txt

مد فترة التقدم لوظائف خالية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية

وحصرت وزارة التضامن الاجتماعي، وفق بيان صحفي، أعداد المحلات التى تضررت من الحريق وبلغت نحو 65 محلًا ومنزلين، وجارٍ صرف التعويضات اللازمة لهم وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.

بينما أصيب 10 أشخاص باختناقات وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، بعد تمركز نحو 14 سيارة إسعاف و10 سيارات إطفاء بالمكان، وفقًا لتصريحات وبيانات محافظة أسوان.

القباج مول فيلة التجاري المحلات المتضررة المول التجاري محافظة أسوان سوق الأحمدية الحضاري

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

أب ينتحل صفة ضابط.. تفاصيل إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالمعادى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال