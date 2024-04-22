"القباج" ومحافظ أسوان يتفقدان مول "فيلة" بوسط أسوان

تفقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، يرافقها السيد اللواء أشرف عطية، مول "فيلة" التجاري بوسط المحافظة الذي شب حريق فيه خلال الأسبوع الماضي، وأتت النيران على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ حصر الخسائر فى الممتلكات.

وحرصت "القباج" على لقاء أصحاب المحلات المتضررة داخل المول التجاري، مستمعة لطلباتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان بتقديم مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين داخل المول، وذلك لحين انتهاء الجهات المختصة من عمليات التحقيقات الجارية حول أسباب الحريق، وإعادة النظر فيما قد يحدث بالمكان مرة أخرى سواء من إعادة تأهيل أو نقل أصحاب المحال لمكان آخر.

توفير حزمة من المزايا والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة المنتقلين إليه

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان توفير كل سبل التأمين والحماية المدنية داخل السوق الجديدة.

وتضم سوق الأحمدية الحضرية 88 باكية ومقامة على مساحة ألفي متر مربع، ويسعى لجمع العمالة غير المنتظمة المتواجدة في المنطقة بمكان واحد، في إطار عملية التنظيم التي تعمل عليها المحافظة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن توفير حزمة من المزايا الاجتماعية والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة، وغيرها من المزايا والخدمات التي تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة.

وحصرت وزارة التضامن الاجتماعي، وفق بيان صحفي، أعداد المحلات التى تضررت من الحريق وبلغت نحو 65 محلًا ومنزلين، وجارٍ صرف التعويضات اللازمة لهم وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.

بينما أصيب 10 أشخاص باختناقات وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، بعد تمركز نحو 14 سيارة إسعاف و10 سيارات إطفاء بالمكان، وفقًا لتصريحات وبيانات محافظة أسوان.