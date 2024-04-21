الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتحاد الجمعيات يناقش الخطة الاستراتيجية 2024-2027

اتحاد الجمعيات يناقش
اتحاد الجمعيات يناقش الخطة الاستراتيجية

نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب وأعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد العام ورشة عمل بالإسكندرية لمناقشة الخطة الاستراتيجية للاتحاد العام 2024-2027.


وتضمنت الورشة تفعيل دور الاتحاد العام في المشروعات القومية بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعقد دورات تدريبية للمتطوعين والتنفيذيين على مستوي المحافظات، بالإضافة الى نشر ثقافة التطوع بين الجنسين من الشباب وتفعيل المشروعات الرائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كذلك توثيق التجارب الرائدة الناجحة التي تقوم بها الجمعيات التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
 

طلعت عبد القوي: الحوار الوطني بمثابة ذراع الدولة

 

الاتحاد العام للجمعيات طلعت عبد القوي مجلس النواب الورشة المؤسسات الأهلية

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