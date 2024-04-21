الأحد 21 أبريل 2024
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مصر

"التضامن" توفر دعم نقدي لـ1.2 مليون شخص.. وتحدد إجراءات الاستعلام عن بطاقة الخدمات

نيفين القباج
نيفين القباج

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، خدماتها لدعم ورعاية أشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي لحوالي 1.2 مليون شخص.

كما توفر الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تتميز بعدة خدمات أهمها، الجمع بين معاشين، ودمج المستفيد سواء التعليم الإبتدائي أو الجامعي، كما أن له الحق فى استخدام محطات مترو الانفاق والقطارات من خلال الكود الهندسي المخصص لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حقه فى الحصول وظيفة حكومية وفقًا لنسبة 5%، أيضًا له الحق في الكشف المجانى بالمستشفيات.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق حملة موسعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مزايا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفتح مجالات التدريب والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن أيضًا لأشخاص ذوي الإعاقة، الاستعلام عن بطاقة الخدمات من خلال الدخول على موقع الوزارة والبحث عن أيقونة الاستعلام ثم وضع الرقم القومي والضغط لإظهار الاستحقاق من عدمه من خلال الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

وأشارت إلى أنه من الخدمات المقدمة لأشخاص ذوي الإعاقة هي دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، ومنها تقديم منح دراسية لاصحاب الإعاقات البصرية فى 19 جامعة بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا.

كما توفر الوزارة، مترجمي لغة الإشارة للطلاب من الصم وضعاف السمع فى 13 جامعة بتكلفة 5،4 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي لغة الإشارة لطلاب الصم وضعاف السمع منذ بدء التحاقهم وحتى تخرجهم.

وزيرة التضامن: جارٍ إعداد خريطة لمراكز التأهيل على مستوى الجمهورية

كما أنه يوجد ٨٠٥ هيئات تأهيلية، منها ٤٦ مركز تأهيل جار العمل على تطويرهم، بحيث تكون هناك غرفة مخصصة للتوحد والتأهيل الحسي.

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