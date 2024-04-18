الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن تعلن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن  الاجتماعي عن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م، والذين يبلغ عددهم 7500 حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج نهاية ديسمبر الماضي.

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي»
- مستوى ثانٍ.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي»
- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي»

وسبق أن قام الفائزون بالقرعة الإلكترونية العلنية فور وقوع الاختيار عليهم بسداد أسعار برامج الحج وفقًا لكل برنامج، حيث قام الفائزون بالمستوى الأول بسداد مبلغ 235 ألف جنيه، والمستوى الثاني قاموا بسداد مبلغ  168 ألف جنيه، أما الفائزون بالمستوي الثالث فقد قاموا بسداد مبلغ 151 ألف جنيه.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب سداد الدفعة الثانية للبرامج الثلاثة في أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي - القاهرة » أو البريد المصري، بما يشمل سعر تذكرة الطيران، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، فضلًا عن سداد باقي رسوم إجراءات الحج على النحو التالي، المستوى الأول 62 ألف جنيه، المستوى الثاني 48 ألف جنيه، المستوى الثالث 43 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.

جدير بالذكر أن أسعار جميع مستويات حج الجمعيات الأهلية تشمل الوجبات، كما من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصًا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، حيث قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع كافة الفنادق التي ستستقبل حجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة، وجميعها فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تم  التعاقد مع إحدي أفضل شركات النقل لتوفير الباصات التي ستقل الحجاج للمشاعر المقدسة، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

التضامن الاجتماعي حج الجمعيات الجمعيات الأهلية نيفين القباج المؤسسة القومية لتيسير الحج

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