"التضامن" تعلن عن توفير فرصة عمل للقاطنين بالقاهرة

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة والتى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب.

وأكدت المؤسسة أن من أهم شروط التقدم للوظيفة هى:-

-الحصول على بكالوريوس تجارة- شعبة محاسبة بتقدير جيد (على الأقل).

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- يجيد برامج الحاسب الآلى (خاصة الأكسيل).

- لا تزيد السن على 35 سنة.

-يفضل من له خبرة فى الضرائب وبرامج التمويل.

- أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

أما الأوراق المطلوبة عند التقدم للوظيفة هى:

. طابعة تأمينات.

. صورة شهادات الخبرة.

. السيرة الذاتية باللغة العربية.

. صورة المؤهل.

. صورة بطاقة الرقم القومى.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- صورة شهادة الميلاد.

وأشارت إلى أن مَن يرغب فى الوظيفة تقديم طلب باسم اللواء مهندس مدير تنفيذى المؤسسة، وذلك في موعد أقصاه 21 يوم من تاريخ الإعلان الذي بدأ اليوم وحتى 5 مايو المقبل بمقر المؤسسة في العجوزة.