الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وصول حملة "نقدر نحول الإعاقة لطاقة" إلى 143 قرية بحياة كريمة

جريدة الدستور

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن وصول حملة "نقدر نحول الإعاقة لطاقة" للكشف المبكر عن الإعاقة فى 143 قرية بـ8 محافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بإجمالي 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

وأكدت الوزارة، أن هناك عدد من الحقوق التى يتمتع بها أشخاص ذوي الإعاقة ومنها الدعم النقدي، والجمع بين معاشين، والرعاية الصحية بتوفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة، والعلاج والمكملات الغذائية لتجنب أي مضاعفات، بالاضافة الى حقه فى التعليم، حيث يخصص 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد التعليمية والأزهرية لاشخاص ذوي الاعاقة، كذلك إعفائهم من المصروفات وشرط التوزيع الجغرافي فى التعليم الجامعي.

كارت الخدمات المتكاملة

يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

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مميزات بطاقة الخدمات 

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة بها العديد من المميزات ومنها:-

يمكن للمستفيد من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين.

الحق فى التعيين وذلك بنسبة 5% من أعداد العاملين بالوظائف الحكومية.

للمستفيد الحق فى الكشف المجانى بالمستشفيات.

يحصل على اعفاء ضريبي على الأجهزة التعويضية.

الدمج في مدارس التعليم الأساسى لاشخاص ذوي الإعاقة.

للطلاب الحاصلين على بطاقة الخدمات الدمج في المعاهد والجامعات.
 

الإعاقات التى يحق لها الحصول على البطاقة

فقد السمع التام.
الشلل الرباعي.
الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
الشلل الرباعي.
الإعاقات الذهنية الشديدة.
الشلل النصف الطولي أو السفلي.
اضطراب طيف التوحد.
شلل الأطفال الشديد.
الاعاقات المتعددة.
البتر في الأطراف أو في طرف واحد أو قدم.
كف البصر.

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