الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خفض نسبة الأمية بين مستفيدات "تكافل" إلى 47%

برنامج لا أمية مع
برنامج لا أمية مع تكافل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن نجاح برنامج "لا أمية مع تكافل" في خفض نسبة الأمية بين مستفيدات برنامج "تكافل" لتصل إلى 47%.

وأضافت الوزارة أن مبادرة "لا آمية مع تكافل" هى إحدى مبادرات الحماية التعليمية للمستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" واستكمالًا لمشروطية التعليم التعريف بالخدمة.

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أما شروط الحصول على الخدمة، فأكدت الوزارة أنه لا بد من توافر هذه الشروط:-

-أن يكون المتقدم فوق 16 عامًا ويحمل بطاقة رقم قومى.

-أن يكون مسجلًا على قواعد بيانات الأميين الخاصة بتكافل وكرامة.

- الحضور لمدة ثلاثة أيام فى الأسبوع بعدد ساعتين كل حصة.

- مدة الدراسة من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وفيما يخص كيفية الحصول على الخدمة، فقد أوضحت الوزارة أن طالب الخدمة يتقدم للالتحاق بالفصول القائمة بنطاق القرية التى منها المستفيد من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية، ويختار المستفيد والمواعيد المناسبة لظروفه للدراسة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يحق لمستفيدى "تكافل وكرامة" حملة المؤهلات العمل كمدرسين فى هذه الفصول أو أبنائهم من حملة المؤهلات.

زيادة الدعم

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ومدها لكل الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بزيادة مخصصات الحماية، لا سيما ببرنامج "تكافل وكرامة" الذي بلغت موازنته 41 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025 لحوالي 5.2 مليون أسرة تضم 22 مليون شخص.

وقد زاد الدعم بنسبة 55% على مدار عام تقريبًا مع تطبيق الزيادة الأخيرة 15% التى وجه بها الرئيس، كما بلغت الزيادة بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وحوالي 203 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع التزام الأسر بتطبيق المشروطية التعليمية والصحية يسانده برنامج لا أمية مع تكافل وفرصة للتمكين الاقتصادي.

وشهد البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه فى 2014/ 2015 بموازنة 3.4 مليار لحوالي 1.795 مليون أسرة حتى وصل إلى 5.2 مليون أسرة بمتوسط شهري من 620-740 جنيهًا شهريًا لكل أسرة.

أمية مع تكافل التضامن الاجتماعي تكافل مستفيدات الدعم

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