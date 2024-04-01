الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ممدوح شعبان: التحالف يعيش أزهى عصوره.. ونأمل فى التوسع بمشروعات التمكين الاقتصادي

ممدوح شعبان
ممدوح شعبان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إن التحالف الوطني يعيش أزهى عصوره فى عهد الرئيس السيسي، خاصة مع إصدار قانون الجمعيات وتقنين أوضاعها.

التحالف الوطنى: توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

وطالب شعبان خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي بان تكون مؤسسات المجتمع المدني أكثر قوة على أرض الواقع وأن يكون لها بصمات قوية فى طريق العمل، وأن يتم التركيز على التعليم الفني لانه هو اساس التمكين الاقتصادي، إضافة الى ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني كما يحدث تحت مظلة عمل التحالف الوطني.

وأضاف أن التحالف الوطني يستهدف الاسر الأولى بالرعاية من مرسى مطروح والوداى الجديد وحتى أسوان وحلايب وشلاتين، حيث يقدم لها الدعم النقدي والعيني سواء فى شهر رمضان أوغيره، وذلك وفقا لقاعدة بيانات متوفرة لدى التحالف وتحت إشراف وزارة التضامن تحت نضمن وصول المساعدات الى مستحقيها، مشيرًا الى أنه رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى أن معدن الشعب المصري يظهر في الشدائد، حيث ارتفعت نسبة التبرعات بشكل كبير خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.

ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان التحالف الوطني عبد الفتاح السيسي شعبان

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