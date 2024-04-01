الإثنين 01 أبريل 2024
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مصر

"التضامن": 54 مليون جنيه دعم المصروفات الدراسية للطلاب بالجامعات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت وزارة  التضامن الاجتماعي، إن إجمالي دعم المصروفات الدراسية المقدمة من خلال الوحدات بالجامعات بلغ 54 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد.

وأكدت الوزارة عبر موقعها، أنه جار التوسع في الوحدات بالجامعات والتي وصلت إلى 31 وحدة في 31 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية من خلال استهداف باقي الجامعات المصرية.

الوحدات تستهدف دعم الطلاب الأولى بالرعاية غير القادرين على تحمل تكاليف مصروفاتهم الدراسية

وأضافت الوزارة، أن الوحدات تستهدف دعم الطلاب الأولى بالرعاية غير القادرين على تحمل تكاليف مصروفاتهم الدراسية، كما تعمل على حصر طلاب ذوي الإعاقة لبحث احتياجاتهم طبقًا لنوع إعاقتهم سواء بتوفير أجهزة تعويضية أو كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، ولاب توب ناطق للمكفوفين أو غيرها من الخدمات الأخرى، وجار العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالتعاون مع صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري.

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