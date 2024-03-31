التضامن: حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" تصل إلى 2 مليون سيدة وفتاة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" لمناهضة زواج الأطفال وصلت إلى 2 مليون سيدة وفتاة عبر قنوات الاتصال المباشر بالمحافظات.

وأضافت الوزارة - عبر موقعها - أن الحملة تستهدف التوعية بمواجهة العبء الذي تواجهه الفتاة والأسرة بأكملها.

وقامت الوزارة بتطبيق شرط عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة، إضافة إلى شرطي الرعاية الصحية للأم لاستمرار الحصول على دعم تكافل وكرامة.

ووضعت الوزارة إطار عمل تنفيذيًا متكاملًا للتصدي لكل أشكال العنف الأسري، متضمنًا التدخلات الخاصة بمناهضة زواج الأطفال وتشجيع الفتيات من الأسر الأولى بالرعاية لاستكمال تعليمهن والحصول على فرص أفضل لتنمية مهاراتهن والالتحاق بسوق العمل، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على تبني إقامة حوار مجتمعي حول قضايا برنامج وعي التي تخص حقوق النساء والأطفال من أجل الارتقاء وتحسين أوضاع الفئات الأضعف من الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الصحة هي جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدًا على الرؤية المتكاملة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة، فتدرج الوزارة صحة المرأة والطفل في كل برامجها المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ومرورًا بمشروطية الصحة لمستفيدي تكافل وكرامة، وببرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج مودة للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، واقتران التأمين الاجتماعي بالتأمين الصحي.