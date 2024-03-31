الأحد 31 مارس 2024
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مصر

حساب أمل.. الصندوق العربي يفتح أبوابه لدعم صمود الفلسطينيين

جريدة الدستور

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أنه تنفيذًا للقرار رقم 1003 الصادر عن الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بشأن تقديم الدعم والإغاثة لقطاع غزة، فقد تقرر فتح حساب استثنائي فرعي ضمن حسابات الصندوق العربي للعمل الاجتماعي دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت القباج أن هذا الحساب يهدف إلى تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك على النحو التالي:
- الحساب رقم  4730120000002864 بالدولار الأمريكي
- الحساب رقم  4730001000002690 بالجنيه المصري
- الحساب رقم  4730130000000208 باليورو

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وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تحديات هائلة تواجه المدنيين في قطاع غزة، ومن هذا المنطلق قامت جمهورية مصر العربية بتوجيه كافة الجهود والموارد لتقديم الدعم اللازم وتلبية احتياجات السكان في هذه المنطقة المنكوبة، معلنة الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة لهم في هذه الظروف العصيبة والعمل بكامل القوة لاستمرار الجسر الإنساني من المساعدات الإنسانية والإغاثية لتصل إلى كل شخص داخل القطاع.

بناء جسر إنساني

وأفادت القباج أنه من منطلق دور الهلال الأحمر المصري في مساعدة السلطات في أوقات الكوارث والأزمات فقد عملت الجمعية بكامل طاقتها على تعزيز بناء الجسر الإنساني ولعبت دورًا حيويًا في التنسيق والاستجابة لدعم قطاع غزة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالإغاثة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم المتمثل في جوانب عدة، منها التنسيق، حيث يقوم الهلال الأحمر المصري بالتنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الأممية، للوقوف على الأولويات والاحتياجات لأهالينا في قطاع غزة وتحديد العاجلة منها وتقديم الدعم المناسب.

كما يقوم الهلال الأحمر المصري بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للأشخاص المتضررين في غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والماء والأدوية والمواد الطبية الأساسية، حيث تم إنشاء 6 مناطق لوجستية و9 مخازن تستقبل المساعدات من كافة الدول وتدير المنظومة اللوجستية بشكل عالي الكفاءة، بالإضافة إلى المطبخ الإنساني الذي يساهم في إعداد وجبات الإفطار والسحور ونقلها يوميا عبر الجسر البري بين المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصري وقطاع غزة، فضلا عن مشاركة الهلال الأحمر المصري في الجهود الإنسانية الدولية لدعم غزة، والمساهمة في توجيه التبرعات والمساعدات الدولية لتلبية الاحتياجات العاجلة والمستدامة في غزة.

نيفين القباج التضامن الاجتماعي وزراء الشئون الاجتماعية العرب الدعم قطاع غزة

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