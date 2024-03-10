نيفين القباج: بنك الطعام المصري يعمل بعقل المستثمر وقلب التنمية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر مؤسسة بنك الطعام المصري، قائله إن بنك الطعام المصري يقدم تجربة عظيمة للمؤسسات الأهلية في التعامل مع الأزمات الكبيرة.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك يستثمر استثمار اجتماعي رابح، ويتخذ من هذه الآية الكريمة شعارًا له ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يومًا عبوسا قمطريرا.

أكدت أن بنك الطعام صنع مؤسسة سيستمر أثرها لسنوات، ووضع أمامه هدف واضح وهو دحض الجوع، منوهه الخير سيدوم وسيأتي جيل يحتفل بمؤية بنك الطعام.

تابعت أن بنك الطعام المصري يعمل على ملف الاستثماره الاجتماعي، كما أنه خلق ثقة متبادلة بين بنك الطعام والمتبرعين، الذين يدعمون المكان بشكل كبير معقبه:" بنك الطعام يعمل بعقل المستثمر وقلب التنمية".

أشارت نيفين القباج أن بنك الطعام هو بيت خبره في قضايا الأمن الغذائي، ويظهر ذلك جليًا في حرصه عط على أن نكون مكونات الوجيه القضاء على الجوع هدف من أهداف التنمية المستدامة وأصبح محط انتباه العديد من المؤسسات الدولية، مشيره إلى أن بنك الطعام قدم الكثير وبالأخص في أحداث غزة والسودان وكافة الأزمات الدولية المحيطة بمصر.

يأتي ذلك في ظل إنطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن المبادرات والأنشطة الخاصة ببنك الطعام المصري خلال شهر رمضان المبارك في كافة المحافظات المصرية، والذي من المقرر أن يوافق غدًا الاثنين 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان المبارك.

حضر المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان بنك الطعام عن مبادراته والأنشطة الخاصة به خلال شهر رمضان كلًا من دكتور هنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى، أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الدينية.