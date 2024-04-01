الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأورمان: توزيع 4800 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى المنيا

الاورمان
الاورمان

قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إنه تم توزيع 4800 كرتونة مواد غذائية على 4800 أسرة أولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بـ61 قرية بمحافظة المنيا، وذلك ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير".


وأضاف مدير عام الجمعية- في بيان اليوم الاثنين- أن هذه القوافل أطلقتها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم. 


وأوضح أن خطة التوزيع شملت قرى مركز سمالوط ومركز العدوة، ومركز ملوى، ومركز مطاي، ومركز العدوة، ومركز ديرمواس، ومركز المنيا، ومركز مغاغة ومركز بني مزار.


وتابع، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية. 

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وأشاد بصندوق "تحيا مصر" الذي يتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.

مدير عام جمعية الأورمان كرتونة مواد غذائية المنيا القوافل

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