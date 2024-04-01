البورصة تربح 78 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسى يقفز 5.2% عند الإغلاق

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات أولى جلسات شهر أبريل، اليوم الإثنين، على مكاسب قوية مدعومة بعمليات شراء مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على الأسهم الكبرى والقيادية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 78 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و889 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 39.5 مليار جنيه، منها 36.7 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 5.2% مسجلًا 28297.17 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 3.2%، ليصل إلى 6403.71 نقطة، وقفز مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 4.06% ليصل إلى 9126.23 نقطة.