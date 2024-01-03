المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

تواصل الحكومة تنفيذ بنود خطة التنمية والتطوير والتحديث فى كل ربوع الجمهورية لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة، بعد أن جدد الشعب المصرى ثقته فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لقيادة سفينة الوطن فى ولاية رئاسية ثالثة، لاستكمال ما بدأه خلال السنوات العشر الماضية من إنجازات تاريخية فى شتى المجالات والقطاعات.

«الدستور» أجرت رصدًا للمشروعات المنتظر إنجازها وافتتاحها فى العام الجديد، أو التى سيبدأ العمل فيها خلال العام الحالى، فى كل محافظات الجمهورية.

الإسكندرية.. حلقة السمك بالأنفوشى وتطوير شارع النبى دانيال والسوق الدائمة بقرية بهيج

تشهد محافظة الإسكندرية عدة مشروعات قائمة انطلقت فى عام ٢٠٢٣، ومن المقرر افتتاح بعضها خلال العام الحالى، لتضاف إلى سلسلة الإنجازات والمشروعات الكبرى بعروس البحر المتوسط، حيث جرى افتتاح الكثير من المشروعات القومية والتنموية التى غيّرت وجه المدينة الساحلية، والتى كان من بينها مشروعات المدن الحضارية «بشاير الخير»، وشريان الأمل محور المحمودية، وتطوير ميدان محطة مصر، ونفق وكبارى السادات، ومحور المشير فؤاد أبوذكرى وغيرها من المشروعات.

ومع حلول عام ٢٠٢٤ هناك العديد من المشروعات التى ما زالت مستمرة وبينها ما أوشك على الانتهاء، حيث انطلقت فى ٢٠٢٣، مثل مشروع السوق الحضرية بقرية بهيج ببرج العرب، ومشروع توسعة الكورنيش، والمشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، وتطوير ميدان المساجد، وهى مشروعات ما زال العمل بها مستمرًا على قدم وساق، إضافة إلى مشروع تطوير شارع النبى دانيال، وتطوير حلقة السمك بالأنفوشى، وهما المشروعان المقرر الانتهاء منهما خلال العام الجديد.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شارع النبى دانيال بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة، حيث يضم الكنيسة المرقسية وهى أقدم كنيسة فى إفريقيا، ومعبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التى شيدت فى الإسكندرية، ومسجد النبى دانيال، مما يخلق حالة فريدة من تجمع الأديان فى أنحاء العالم.

وأوضح المحافظ أنه جرى البدء فى أعمال رفع كفاءة الشارع فى مارس ٢٠٢٣، بطول ٧٣٠ مترًا، وتقدر تكلفة المشروع بـ١٠٣ ملايين جنيه، ومن المقرر افتتاح أعمال التطوير قريبًا.

كما يعتبر مشروع تطوير حلقة السمك بالأنفوشى أحد المشروعات التنموية ذات الأولوية القصوى للمحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى، حيث بدأ العد التنازلى لافتتاحه؛ لتكون حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بعروس البحر المتوسط.

كما سيجرى خلال هذا العام الانتهاء من مشروع إنشاء السوق الدائمة بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، بإجمالى تكلفة ١٧.٥ مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الفيوم.. 22 مشروعًا فى «الرى» وتأهيل المجارى

كشف أيمن نصر، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم، عن أن هناك ٢٢ مشروعًا يجرى تنفيذها فى الإقليم، تنتهى جميعها خلال العام الجديد ٢٠٢٤.

وقال «نصر»: «تتضمن المشروعات تأهيل الترع بهندسة رى إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٦٧.٥٪، وتأهيل الترع بهندسة رى الغرق، وبلغت نسب التنفيذ ٧١.٢٧٪، وتأهيل الترع بهندسة رى النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٥٥.٢٪، وتأهيل الترع بهندسة رى يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٦٧.٢٩٪، وتأهيل بحر الزربى الغربى، وبلغت نسبة التنفيذ به ٧٦٪، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالى من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٥٧٪، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٣٥٪، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٩٦٪».

وأضاف: «يجرى العمل أيضًا لتأهيل ترعة عنز وترعة جنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٨٣٪، وتأهيل ترعة البحر القبلى والبحر الغربى من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٤٦٪، وتأهيل ترعة سرسنا الواطى وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٣٣٪».

وتابع: «يجرى أيضًا تأهيل ترعة البحر الشرقى وترعة مسقة الكومى من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ ٣٠٪، وجارٍ العمل فى تأهيل جنابية بروة وترعة مسقة الجبل من الفم إلى النهاية، وتأهيل محطة الطاجن الأولى (أ) زمام ١٦٠٠ فدان، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٨٠٪، وتم البدء فى تدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح وبلغت نسبة التنفيذ ٣٠٪، وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل البركة الكبرى، وبلغت نسبة التنفيذ ٥٦٪».

وكشف وكيل وزارة الرى بالفيوم عن أنه يجرى تنفيذ عملية أبودنقاش الغربية (أ ب)، وبلغت نسبة التنفيذ ٨٠٪، وعملية إحلال وتجديد تغطية مصرف أبودنقاش، وأعمال تأهيل ترعة سليمان دسوقى من الفم حتى الكيلو ٧.٦، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٣٤٪، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقى من الفم إلى الكيلو ٥.٠٢٣، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٥٠٪.

كفرالشيخ.. افتتاح أول مركز لعلاج الأورام فى الدلتا بـ1.2 مليار جنيه ومستشفى طوارئ

ينتظر أهالى محافظة كفرالشيخ افتتاح مشروعات مهمة للغاية على أرض محافظتهم، وإنشاء مشروعات أخرى خلال العام الجديد ٢٠٢٤، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. يأتى على رأس تلك المشروعات المقرر افتتاحها خلال العام الجديد مركز الأورام، الذى يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث جرى توريد ٧٣٪ من الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، وجرى الانتهاء من إنشاء مركز الأورام القومى الجديد بمدينة كفرالشيخ، وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال العام الحالى بتكلفة مليار و٢٠٠ مليون جنيه. ويضم المركز كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، وهو مكون من دور أرضى، وستة أدوار، وبه ٦٧ غرفة للإقامة، تحتوى على ٩٧ سريرًا، و٥ غرف للطوارئ، تضم ٧ أسرة، و٣ غرف للعمليات تحتوى على ٣ أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، بطاقة ١٧ سريرًا، إلى جانب ١٤ غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والعلاج الكيماوى للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

ومن ضمن المشروعات الكبرى المنتظر افتتاحها عام ٢٠٢٤ مستشفى الطوارئ بجامعة كفرالشيخ.

أسوان.. ممشى «أهل مصر» وتطوير الطابية الأثرية والمحاور النيلية

تنفذ الدولة عددًا كبيرًا من المشروعات فى أسوان، وجرى الانتهاء من غالبيتها بنسبة ١٠٠٪، وسيجرى افتتاحها قريبًا.

وتحتفل محافظة أسوان بعيدها القومى الـ٥٨، فى منتصف يناير الجارى، وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن فعاليات العيد القومى لهذا العام ستقتصر على افتتاح والتشغيل التجريبى لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، التى جرى الانتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكل مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ: «من أبرز المشروعات التى سيجرى افتتاحها وتشغيلها تجريبيًا؛ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ومكتبة مصر العامة، وأعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية، وعدد من المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان المميز حى اللوتس».

وتابع: «هناك أيضًا مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد، والمحاور والكبارى والطرق السريعة، ومن أهمها محور وكوبرى خزان أسوان البديل، ومحور وكوبرى دراو، ليتواكب ذلك مع مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة، بطول ١٢٥ كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ازدواج طريق أسوان/ أبوسمبل البرى بطول ٢١٥ كم، وكوبرى السيل للمشاة».

وأكد أنه سيجرى افتتاح ١٤ مشروعًا تابعًا لصندوق «تحيا مصر» بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، إضافة إلى أكثر من ٦٠٠ مشروع داخل قرى «حياة كريمة» بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ولفت المحافظ إلى افتتاح ١١٢ مركزًا طبيًا ووحدة صحية، و١١ مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، علاوة على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانات لكونه العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة.

دمياط.. ٥٤٥ مشروعًا لـ«حياة كريمة» وتحويل الديوان العام لمبنى أخضر ذكى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن أن المشروعات القومية الجارى تنفيذها وسترى النور خلال عام ٢٠٢٤، منها المتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ تجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، الذى يتضمن ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابعًا، بكثافة سكانية تُقدر بـ٢٤٣ ألف نسمة، لتنفيذ ٥٤٥ مشروعًا، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وقالت «عوض»: «هناك مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بإجمالى ١٧٤ مشروعًا، وقطاع الأبنية التعليمية يتضمن ٧٥ مشروعًا، وقطاع مجمعات الخدمات يتضمن ٢٤ مشروعًا، منها ١٢ مشروع مجمع للخدمات الحكومية، و١٢ مشروع مجمع للخدمات الزراعية».

وتابعت: «قطاع الموارد المائية يشمل ٢٩ مشروعًا، تتضمن ١٨ مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع، و١١ مشروعًا لكبارى الرى، وقطاع الشباب والرياضة يشمل ٢٦ مشروعًا، وقطاع الكهرباء والإنارة الداخلية يتضمن ٢٨ مشروعًا، وقطاع رصف الطرق والشوارع الداخلية يتضمن ٢٨ مشروعًا، إضافة إلى ٩ مشروعات لرصف الطرق الرئيسية، وقطاع الغاز الطبيعى يتضمن ٢٧ مشروعًا، وقطاع الصحة يشمل ٢٠ مشروعًا، والإسعاف ١٣ مشروعًا».

وأكملت: «كما يجرى تنفيذ مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر، عبر إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٤٠٠ متر، لحماية الشاطئ».

وفى قطاع الخدمات المحلية، هناك مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وتجهيزه كمبنى أخضر ذكى، وافتتاح النصب التذكارى للشهداء، وبدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ كمرحلة أولى من المشروع.

الدقهلية.. 1530 شقة ومحلًا فى أبراج الجلاء و«شرق المنصورة»

تنفذ الدولة مجموعة كبيرة من المشروعات فى محافظة الدقهلية، بمختلف القطاعات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الجارى.

ومن أبرز المشروعات التى يجرى العمل فيها خلال الفترة الحالية؛ مشروع «مساكن الجلاء»، الذى يأتى ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مشروع مساكن الجلاء يجرى تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، الذى يتم تمويله من صندوق التنمية الحضرية، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء وحدات سكنية: «يجرى إنشاء ٧ أبراج سكنية تضم ٧٠٤ وحدات و٥٨ محلًا تجاريًا وحضانة ووحدة صحية».

وأضاف المحافظ: «كما يجرى إنشاء وحدات سكنية على أرض حى شرق المنصورة، وتشمل إنشاء ١١ برجًا سكنيًا بـ٦٥٨ وحدة سكنية و٨٨ شقة إدارية و٢٢ محلًا تجاريًا».

وأكد أن المشروع يعتبر فى المرحلة النهائية أو مرحلة ما قبل التسليم، ويجرى العمل الآن على توصيل المرافق للعمارات السكنية، وذلك تمهيدًا لافتتاحه وتسليم الوحدات للمواطنين.

مطروح.. محطات تحلية ومدارس ومركز الرعاية النهارى

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه خلال العام الجارى سيجرى افتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية، منها توسعات مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد وتطوير مدخل مدينة الحمام وعدد من الشوارع التى تم رصفها.

وأوضح «شعيب»: «لسد العجز المائى الموجود بالمحافظة سيتم افتتاح محطة تحلية مياه الرميلة ٤ شرق مطروح بطاقة إنتاجية ٦٥ ألف متر٣/ يوم، قابلة للتوسع حتى ١٣٠ ألف متر٣/ يوم بتكلفة مليارى جنيه.

وأضاف: «سيجرى افتتاح محطة الرفع الفرعية ٨ بعزبة الحاج على بحرى، بطاقة ٤ آلاف متر٣/ يوم، وذلك بتكلفة ٥٠ مليون جنيه، فضلًا عن افتتاح محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بطاقة ٣٥٠٠ م٣/ يوم».

وأكد أنه سيجرى افتتاح وتشغيل القطاع الأول من طريق سيوة مطروح الخرسانى، الذى يعد نموذجًا لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، وذلك بعد انتهاء أعمال التخطيط والدهانات، ويتكون الطريق من ٦ قطاعات. وتابع: «جرى الانتهاء كذلك من أعمال التجهيزات بعد الرصف للقطاع الثالث من المشروع العملاق طريق مطروح سيوة، منها انتهاء أعمال تركيب الأعمدة وإنارة القطاع الثالث من علامة الكيلو ١٠٠ إلى علامة الكيلو ١٥٠ تجاه مرسى مطروح، عند منطقة بئر النصف، وما يعقبها من انتهاء من قطاعات الطريق الخرسانى».

الوادى الجديد.. مستشفى الداخلة العام ومركز خدمات ذوى الإعاقة ومحور «تنيدة- منفلوط»

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن قرب الانتهاء من مستشفى الداخلة العام الجديد، ليدخل الخدمة خلال العام الجارى، بعد تنفيذه على أحدث طراز، بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه، وبطاقة ١١٨ سريرًا، وهو مزود بمهبط طائرات هليكوبتر وبه قسم للسياحة العلاجية.

وفى مركز الداخلة، أيضًا، تم وضع حجر الأساس لتنفيذ مركز خدمات ذوى الإعاقة بجوار مستشفى الداخلة الجديد، لخدمة المركز، بعدما خصصت وزارة التضامن الاجتماعى ١٠ ملايين جنيه لإنشائه، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وفى مركز الخارجة، تابع محافظ الوادى الجديد أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادى الهجن والفروسية الدولى، شمال مدينة الخارجة، ووجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح المواجه لمنصة المشاهدة، واستكمال تجهيز مضمار السباق بطول ٥ كم، مع إعداد مقايسة لرصف الطريق بمحيط القرية التراثية، وتنفيذ مجسمات رمزية لرياضة الهجن على جانبى المدخل الرئيسى للنادى؛ لإضفاء المظهر الجمالى، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا. فى الإطار نفسه أوشك تنفيذ محور «تنيدة- منفلوط» على الانتهاء، بعدما تم تنفيذ حوالى ٩٨٪ من الطريق، ولم يعد متبقيًا سوى تنفيذ الخدمات، التى بدأ بالفعل التعاقد عليها مع كبرى الشركات؛ للانتهاء منها فى أقرب وقت.

أسيوط.. تطوير 4 مستشفيات مركزية و98 وحدة صحية وتنفيذ 136 مشروعًا للصرف

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة تشهد أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات المهمة والكبرى بتكلفة ضخمة، موزعة على مستوى مراكز المحافظة، من بينها أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحى البدارى «١»، التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة ١٥ مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الصرف بالمركز، تمهيدًا لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وفقًا للخطة الموضوعة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ ١٣٦ مشروع صرف صحى، منها ٩ محطات معالجة بتكلفة ١٦ مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، الذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكل القطاعات الخدمية بقرى الجمهورية، مع تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع.

وأوضح أن الدولة لم تتوقف على مدار السنوات الماضية عن محاولة النهوض بالقطاع الصحى، حيث يجرى تطوير ورفع كفاءة ٤ مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية، بتكلفة مليار و٢١٢ مليونًا، منها مستشفى منفلوط النموذجى الجديد، الذى سيتم افتتاحه قريبًا بتكلفة ٢٨١ مليون جنيه، ومستشفى ساحل سليم النموذجى الجديد بتكلفة ٢٥٣ مليون جنيه، ومستشفى أبنوب النموذجى بتكلفة ٣٨٢ مليون جنيه، ومستشفى ديروط النموذجى بتكلفة ٢٩٦ مليون جنيه.

ونوه إلى أنه يجرى أيضًا تطوير الوحدات الصحية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويتم إنشاء وتطوير ٩٨ وحدة صحية فى ٧ مراكز و١٤٩ قرية بتكلفة مليار و٤٧١ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٣٩ نقطة إسعاف، بتكلفة ٦٨ مليون جنيه.

بنى سويف.. انتهاء المرحلة الأولى لمحور الفشن الحر لتسهيل النقل بين ضفتى النيل

تنتهى محافظة بنى سويف من تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات خلال العام الجارى، وتستهدف فى مجملها خدمة المواطن، وسيتم البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى أيضًا.

ومن المشروعات محور الفشن الحر على النيل، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، ويعد ضمن ٥ محاور تنفذها الدولة على النيل بمحافظات الصعيد، وتأتى أهمية المحور فى دعم البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمة حركة الاستثمار.

ويعمل محور الفشن على دعم الصناعة والتجارة، من خلال تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل ٢٥ كم، وذلك بوساطة المحورين عدلى منصور شمالًا وبنى مزار جنوبًا. ويسهم المحور فى تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلًا مثاليًا عن الوسائل التقليدية.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن محور الفشن يعد من المشاريع المهمة، والتى تعتبر شريانًا للتنمية وإضافة مهمة فى تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد أن المحور يبلغ طوله ٢٧ كم وعرضه ٢٢ مترًا تقريبًا، ويضم حارتين مروريتين بعرض ٧.٥ متر فى كل اتجاه، ويشمل ٢٣ عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بما فى ذلك ٥ كبارى رئيسية، وهى: «كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، وكوبرى أعلى المجرى المائى للنيل، وكوبرى على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد مصر القاهرة أسوان الزراعى الغربى، وكوبرى بحر يوسف، وكوبرى على الطريق الصحراوى الغربى».

كما سيشهد العام الحالى الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء مجمع المواقف «أسفل محور عدلى منصور»، والذى يتم إنشاؤه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، فالموقف يقع على مساحة إجمالية تزيد على ٢٢ ألف متر مربع، ويتكون من موقفين، موقف للمحافظات يشمل ساحة انتظار على ١٣ ألف م٢ وطاقة استيعابية ٤٤٥ سيارة، وموقف للمراكز ويضم ساحة انتظار على ٥٥٠٠م٢ تستوعب ١٥٠ سيارة، بجانب مجمع خدمى وإدارى يشتمل على محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة، غرفة صراف آلى، ونفق للمشاة أسفل مطلع المحور.

وأوضح «غنيم» أن المشروع يأتى ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرورى والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، والتى تتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموى، والذى يسهم فى الدفع بجهود التنمية التى تنفذها الدولة.

وأضاف: «يستهدف المشروع رفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه، فضلًا عن كونه يعظم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل المحور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنطقة».

البحيرة.. تنفيذ ميناء الصيد برشيد و3 مصانع لتوفير 4 آلاف فرصة عمل

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، إن مدينة رشيد تشهد تقدمًا ملحوظًا فى جميع القطاعات، ويتصدر هذا التقدم مشروع ميناء الصيد برشيد، الذى يُعَدُّ من أضخم المشروعات القومية، التى يتم تنفيذها حاليًا.

وأوضحت أن المشروع سيسهم بشكل كبير فى تحقيق نقلة نوعية اقتصادية هائلة للمحافظة، مع توفير نحو ٤٠٠٠ فرصة عمل لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

وأشارت إلى أن ميناء الصيد برشيد يعد الأول من نوعه فى مصر، ويمتد على مساحة تقدر بـ ٤٨ ألف متر مربع، ويتكون من ١٢ مبنى، ورصيف بطول ٨٥٠ مترًا، وتصل سعة الميناء إلى ٦٠ مركبة فى الساعة.

كما يضم الميناء ٣ مصانع مختلفة، واحد لتعليب الأسماك وآخر لصناعة شباك الصيد وثالث للثلج، بالإضافة إلى رصيف لصيانة السفن والمراكب بمساحة تبلغ ٤٠٠٠ متر مربع، كما تمت إقامة محطة كهرباء خاصة لتأمين الطاقة اللازمة لتشغيل الميناء بأكمله.

وتتم حاليًا أعمال البناء والتجهيزات لإنشاء ورش هندسية متخصصة، وغرف للكهرباء، ومبانٍ للبيع بالجملة والتجزئة داخل الميناء.

المنوفية.. إنشاء مستشفى الأورام بمنوف بـ2 مليار جنيه

بدأت محافظة المنوفية تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الجديد، التى تضمنت وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف، على مساحة ٩ آلاف م٢، وبتكلفة تصل إلى ٢ مليار جنيه.

ويضم المستشفى كل التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية، للإسهام فى دعم القطاع الصحى بالمحافظة والنهوض به، مع تقديم العديد من التسهيلات لإقامة المزيد من المشروعات الصحية، بهدف تحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وافتتح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عددًا من المشروعات مع بداية العام الجديد، من بينها مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بمنوف، بتكلفة تزيد على ١٠ ملايين جنيه.

كما افتتح أيضًا أعمال تطوير وإحلال مقر الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة منوف، بتكلفة ٥.٧ مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح المبنى الإدارى لمركز شباب دمهوج بمركز قويسنا، بتكلفة ١.٧ مليون جنيه.

الشرقية.. نفق عرابى بطول 350 مترًا وبرج التحرير الاستثمارى

تستعد محافظة الشرقية لافتتاح نفق عرابى الضخم، الذى تم الانتهاء منه بنسبة ٩٨٪، والذى ينهى أزمات مرورية كبيرة فى مدينة الزقازيق.

والنفق على مسافة ٣٥٠ مترًا، منها ١٠٠ متر دون سقف، باتجاهى ميدان عربى وشارع فاروق، و١٥٠ مترًا مغلقًا، أسفل خطوط السكك الحديدية، ويضم ٤ حارات بمتوسط عرض ١٤ إلى ٢٠ مترًا وارتفاع ٤ أمتار، وتم الانتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيدًا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة.

كما يجرى تطوير ميدان عرابى، من خلال إقامة جدارية خلف تمثال عرابى بطول ٢٠ مترًا وارتفاع ٢.٢٥م.

وتستعد المحافظة لافتتاح مشروع مول وبرج التحرير بمدينة الزقازيق، وهو أحد المشروعات الخدمية والاستثمارية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

الغربية.. إقامة مجمع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 511.6 مليون جنيه

أعلنت محافظة الغربية عن خطة مشروعات شاملة للعام الجديد ٢٠٢٤، التى تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وقال طارق رحمى، محافظ الغربية، إن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المهمة سيتم تنفيذها خلال العام الجديد، أبرزها مجمع الإسكان الاجتماعى بالعجيزى، وسيتم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة تبلغ ٥١١.٦ مليون جنيه، مشيرًا إلى معدل تنفيذ وصل إلى ٩٨٪.

وأوضح «رحمى» أنه سيتم تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزى بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، ونسبة التنفيذ بلغت ٧٠٪، بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وأيضًا تطوير منطقة عمارات منطقة أبوشاهين بالمحلة، وسيتم ترميم ثلاث عمارات فى هذه المنطقة بتكلفة ٩.٦ مليون جنيه، ونسبة تنفيذ ٤٧٪، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة المساكن وتوفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة مستشفى المجمع الطبى التابع للتأمين الصحى بتكلفة ٢٣١ مليون جنيه، ونسبة تنفيذه ٩٥٪، ويهدف المشروع لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مضيفًا: «سيتم إنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال حديثى الولادة بالمحلة بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، ويهدف المشروع لتوفير رعاية طبية متخصصة للأطفال حديثى الولادة المصابين بأمراض القلب والجراحات ذات الصلة».