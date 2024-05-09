اليونان تطلب 5000 مزارع مصرى.. ووزير العمل: سنرسلهم خلال شهر

اتفق حسن شحاتة وزير العمل، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما، على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كل أشكال التعاون والاتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد الوزير حسن شحاتة أن الوزارة جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة، في موسم صيف 2024، وجرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.

وتعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كل الاتفاقات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، ما يدفع الآن إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسال العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها، كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا، نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري، في سوق العمل اليوناني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العمل حسن شحاتة، ومُمثلي الإدارات المٌختصة، صباح اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع "الوفد اليوناني"، واتفق الجانبان على تفعيل قنوات الاتصال، وتبادل الخبرات، لإنجاز كل الإجراءات المُتفق عليها.

تأهيل الشباب على المهن

وأوضح وزير العمل أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" التابعة للوزارة، لديها كل مُقومات التدريب المهني، حيث تمتلك 83 مركز تدريب مهنيا ثابتا ومُتنقلا في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك أطلقت في يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مُشددًا على أن مصر لديها العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي، وجاهزة من الآن لكل الطلبيات الخاصة بهذا الشأن، وفي كل المجالات.

وتحدث ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وأن دولة اليونان تَعتبِر الدولة المصرية حليف وشريك استراتيجي في كافة المجالات، وقال أيضًا إن مصر لها ثقل سياسي واقتصادي وثقافي في العالم أجمع.

وأوضح أن اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي، تتحدث دائمًا من واقع علاقاتها التاريخية والاستراتيجية، في إبراز الدور والجهود المصرية في كل الملفات.

الهجرة غير الشرعية

وأشاد وزير العمل اليوناني، بحديث وزير العمل حسن شحاتة بالتركيز على مهام الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل الخارجية، وجهود الوزارة المُتميزة في تنفيذ الاتفاقيات في مجال العمل، موضحًا أن تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة، يأتي في إطار خطة البلدين نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية بعِمالة رسمية ومُدربة، ومؤهلة، وواعية بحقوقها وواجباتها، وتمتلك المهارات اللازمة للعمل في الخارج، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.