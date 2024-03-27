التحالف الوطني.. سيدة بعد استلامها كشك الأورمان: حاجة حلوة وربنا يسترها عليهم (فيديو)

عبرت وفاء سيد مسعود المقيمة بقرية الحكامنة التابعة لمركز بنى سويف، عن سعادتها بعد استلامها كشك من جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي ضمن احتفالية كبيرة تم إقامتها، حيث قالت حاجة حلوة انا بشكرهم شكر كبير جدا ربنا يسترها عليهم لأنهم فتحوا مصدر رزق كبير لينا هنقدر نصرف على أولادي انا وزوجي من الكشك.

سيدة لدي 4 أولاد

وأوضحت وفاء سيد خلال حديثها مع «الدستور»، أن لديها 4 أولاد وأنهم يشعروا بسعادة كبيرة بعد استلام الكشك لأنه هيصرف عليهم والحمد لله ربنا وقف لنا ولاد الحلال وساعدونا وبنشكر التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي وجمعية الأورمان على وقوفهم معانا ومساعدتهم لنا.

احتفالية لتسليم 60 كشكا

وشهدت محافظة بني سويف، الاحتفالية التي أقامتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة،وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتسليم دفعة جديدة " 60 كشك "على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي،وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

أسماء حضور الاحتفالية

حضر الاحتفالية التي أقيمت بتزمنت الشرقية كل من: الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ممدوح حلمي، وربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.

محتويات المشروع

فالمشروعات التي تم تسليمها تشمل أكشاك مجهزة ببضاعة وثلاجات وعدادات كهرباء، حيث تعد الاحتفالية التى تم إقامته اليوم تعتبر المرحلة الثالثة، والتي شهدت تسليم 60 كشك مشروع متكامل حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.