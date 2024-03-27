الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الأورمان" توزع 60 كشكا تحت مظلة التحالف الوطني في بني سويف

الأكشاك
الأكشاك

تنظم جمعية الأورمان ببنى سويف، احتفالية كبرى بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، وذلك لتوزيع عدد  60 كشك للاولى بالرعاية وغير القادرين بهدف رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي.

تسليم الأكشاك 

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي للمحافظة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

شروط الحصول على الكشك

أكد أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة، حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهي (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومي، بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

مكان تقديم للحصول على الكشك

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بميدان المديرية القديم شارع محمد حميدة أعلى بنك مصر الإسلامي القديم.

أشاد بالتعاون الوثيق مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
الأكشاك
بني سويف الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تزمنت الشرقية الأسر الأولى بالرعاية

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