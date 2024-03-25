أهالي «الفشن» يوزعون وجبات الإفطار على ركاب قطار ببني سويف

اعتاد أهالي الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وللعام الخامس عشر علي التوالي بالوقوف على محطة سكة حديد مدينة الفشن عقب صلاة العصر وحتى أذان المغرب طوال شهر رمضان لتقديم المياه الباردة والوجبات الخفيفة على الصائمين من ركاب القطارات القادمة من الصعيد إلى القاهرة أو المتجهين إلى الصعيد والتي تقف بمحطة سكة حديد مدينة الفشن.

الشباب يتسارعون لركوب القطار

ويتسارع مجموعة من الشباب المتطوعين إلى الصعود للقطار أثناء توقفه بالمحطة فى تقديم وجبات الإفطار الخفيفة والمياه البارد، على الركاب الصائمين، حيث يتم توزيع أكثر من 1000 كيس مياه باردة، وحوالي 250 وجبة خفيفة علي ركاب القطارات الصائمين.

الشباب نقدم الفطار للعام الخامس عشر

وأكد المتطوعون أنهم اعتادوا على الوقوف بمحطة سكك حديد الفشن للعام الخامس عشر على التوالي، لتقديم وجبات الإفطار للصائمين المسافرين بالقطارات خلال شهر رمضان وأنهم يستغلون وقوف القطار لتقديم أكبر عدد ممكن من الوجبات والمياه الباردة.

وأوضح الشباب أنهم 8 أصدقاء يتجمعوا كل يوم منذ شهر رمضان عقب صلاة العصر يقوموا بتعبئة الوجبات الخفيفة والمياه الباردة وننتظر وقوف القطارات القادمة فى محطة سكك حديد الفشن ونتسارع جميعا إلى الصعود للقطارات نقوم بتوزيع الوجبات على الركاب فى مشهد نكون فيه سعداء حتى أذان المغرب، وأننا اعتدنا على هذا المشهد للعام الخامس عشر على التوالي وسنقوم باستكمال مبادرتنا كل عام من أجل افطار وإسعاد الصائمين.