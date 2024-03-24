السكرتير العام ببنى سويف يتفقد عددًا من مواقف السيارات لمتابعة انتظام الخدمة

أجرى اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، زيارة لعدد من مواقف السيارات، شملت مجمع محيى الدين الذي يضم مواقف سيارات داخل المدينة شرقا وغربًا، وموقف المحافظات والمراكز والخطوط الداخلية بين بني سويف والقرى.

كما تفقد مواقف سيارات الواسطى وناصر بجوار شرطة النجدة، والتي تخدم قرى المركزين، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمتها.

متابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المواد البترولية، وما ترتب عليه من زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة، تراوحت بين نسبة 10% للمركبات التي تعمل بالبنزين و15% للسيارات والمركبات التي تستخدم السولار، وذلك على كافة خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات.

الاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة

وتفقد السكرتير العام مواقف السيارات، واستوقف عددًا من السائقين للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة، فضلا عن الاستماع لبعض مطالب السائقين وشكاوى المواطنين، وتضمنت عدم وجود تعريفة محددة لبعض الخطوط الجديدة ببعض مناطق شرق النيل، وبعض المطالب الأخرى المتعلقة بعدم توافر أو صعوبة توفير بعض وحدات وفئات العملة الصغيرة وكسورها.

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ للتنفيذيين المعنيين بمشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال لافتات موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرات بها تعريفة الركوب وخط السير، يتم لصقها على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة.

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