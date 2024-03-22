إصلاح كسر بخط مياه في شارع عبد السلام عارف ببنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بمتابعة الإجراءات التي تقوم الجهات المعنية لإصلاح كسر بخط مياه بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، والذي نتج عنه انقطاع محدود للخدمة بالمنطقة المحيطة لموقع الكسر.

تواجد المعدات بموقع العمل لتصليح العطل

وتواجدت بموقع الأعمال "خلف الحماية المدينة" معدات وفنيو شركة المياه، وممثلو شركات المرافق " الغاز والاتصالات"، المرور، بجانب مسؤولى الوحدة المحلية، حيث يجرى متابعة تنفيذ أعمال الإصلاح.

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