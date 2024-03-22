الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتفقد الموقف التنفيذى بمشروع كوبرى أشمنت الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في محافظة بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد، بحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وأحمد إبراهيم "مقرر لجنة وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة"، ومصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وعيد صالح رئيس القرية، ومحسن عيد سكرتير الوحدة، ومسئولي الري وهندسة السكة الحديد.

المشروع يستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقى بغرب القرية

وتابع السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه على ترعة الإبراهيمية بطول 19 مترًا وعرض 12 مترا، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية، حيث تم الانتهاء من نقل الأجراس والأنوار والسيمافورات الحامية لموقع المزلقان الجديد، وتركيب تبليطة المزلقان وتشوين البلاط بالموقع الجديد، وجارٍ استكمال أعمال تمهيد الطرق والمنطقة المحيطة بالكوبري.

 المحافظ يوجّه بمتابعة الأعمال وتذليل أى معوقات وتوفير الحلول والبدائل

ولفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بمتابعة الأعمال وتذليل أي معوقات، وتوفير الحلول والبدائل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لسرعة الانتهاء من المشروع نظرًا لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط وموقع الأعمال.

بني سويف اشمنت ناصر السكرتير العام المساعد محافظ بني سويف

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