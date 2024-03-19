الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تعليم بني سويف يحصد المركزين الخامس والعاشر بمسابقة الرائد العام المثالي "مديرو المدارس"

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، الحصول على المركزين الخامس والعاشر في مسابقة الرائد العام المثالي مديرو المدارس على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت نتيجة المسابقة عن حصول صفاء محمد صبري مدير مدرسة الفنية بنات على المركز الخامس، بينما حصلت هالة محمد عبد الفتاح مدير مدرسة المستقبل الرسمية لغات على المركز العاشر على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل دور الأنشطة التربوية في مختلف المجالات وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة المسابقة القومية الرائد العام المثالي "مديرو المدارس" للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب الجمهورية للعام الدراسي 2024/2023 تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".

ووجه «عنتر» التهنئة لمديري المدارس الفائزة وأسرة التربية الإجتماعية، مؤكدًا على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس بما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية، وأن هذه المسابقة تأتي انطلاقًا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي وتعزيز الابتكار والإبداع في القيادة المجتمعية واكتشاف قدرات ومواهب مديري المدارس وتحفيزهم على تطوير البيئة التعليمية وتفعيل المشاركة المجتمعية.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشئون التنفيذية، وعادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية مطالبا ببذل المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات والأنشطة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية بأن المسابقة تم تنفيذها على عدة مراحل إلى أن وصلت للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وفقا لعدة معايير منها السمات الشخصية والمشروع المقدم وتفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية بالمدرسة والقدرة على تذليل المعوقات وتفعيل المشاركة المجتمعية وتقديم مقترح لتطوير عمل الاتحادات الطلابية بالمدرسة.

بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم مديرو المدارس وزير التربية والتعليم مسابقة الرائد المثالي

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