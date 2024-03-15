الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح 4 مساجد ببنى سويف بتكلفة 13.5 مليون جنيه

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ببا، الواسطى، سمسطا، لافتتاح 4 مساجد، بتكلفة 13.5 مليون جنيه والتي تنوعت ما بين إحلال وتجديد وصيانة وتطوير وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.  

وافتتح مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد العسقلاني بقرية طنسا بني مالو، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المُقام على مساحة 310 أمتار "صيانة وتطوير" وبتكلفة 1.6 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور مسئولي إدارة الأوقاف والوحدة المحلية والقروية، بجانب افتتاح مسجد أبو ناقة بعزبة أولاد عيد التابعة لمجلس قروي صفط راشين، بعد إحلاله وتجديد بتكلفة 3 ملايين جنيه جهود ذاتية على مساحة 245 مترًا 170 متر صحن المسجد، و75 متر مصلى للسيدات، بحضور حمدي يونس رئيس مجلس قروي  صفط راشين ومسئولى الأوقاف.

فيما افتتح حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، مسجد الرحمن، بعزبة الحبايشة بمناشي أبوصير الملق، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 230 مترًا، وبتكلفة 1.8مليون جنيه جهود ذاتية بحضور شريف ياسين نائب رئيس المدينة، والشيخ  محمد عبدالعاطي عبدالفتاح مدير إدارة أوقاف الواسطي، وعلى سعد رئيس مجلس قروي أبوصير الملق والشيخ رجب فتحى إدارة الأوقاف والشيخ عمر سعودي مفتش بالأوقاف ولفيف من القيادات الشعبية بالقرية.

بينما افتتح نشأت معبد  رئيس الوحدة المحلية، مسجد الشيخ عبد القادر بمدينة سمسطا،حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام  على مساحة 450 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 7 ملايين جنيه "جهود ذاتية" بحضور  فايز حسين، وشوقي هاشم، وأشرف طه إبراهيم نائبي رئيس المدينة، والشيخ مصطفى رمضان عبد العزيز عبد الله مدير إدارة أوقاف سمسطا وبعض  مفتشي إدارة أوقاف سمسطا، وبعض التنفيذيين بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى رمضان، والتي تناولت موضوع "رمضان شهر الطاعات".

بني سويف خطبة الجمعة ببا سمسطا المساجد

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