"صحة بنى سويف": تقديم خدمات مبادرة الأمراض المزمنة للمصلين خلال رمضان

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن استمرار تقديم المبادرة الرئاسية خدمات فحص وعلاج الأمراض المزمنة من ضغط وسكر والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بالوصول بخدمات المبادرات الرئاسية لأكبر عدد من الفئات المستهدفة، واستغلال أماكن التجمعات للمواطنين والمصلين في المساجد الكبيرة خلال أداء صلاة التراويح فى شهر رمضان الكريم.

وأوضح "يوسف" أن المبادرة انطلقت من أول شهر رمضان لتقديم خدمات فحص وعلاج الأمراض المزمنة من ضغط وسكر والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، عن طريق الفرق المتنقلة التابعة لوحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بساحات مساجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وعمر بن الخطاب بمدينة ناصر، والتحرير بمدينة الواسطى، والكبير بمدينة ببا، وعثمان بن عفان بمدينة سمسطا، والشيخ غنيم بمدينة الفشن، وأبوبكر الصديق بمدينة إهناسيا.