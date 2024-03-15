الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة بنى سويف": تقديم خدمات مبادرة الأمراض المزمنة للمصلين خلال رمضان

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن استمرار تقديم المبادرة الرئاسية خدمات فحص وعلاج الأمراض المزمنة من ضغط وسكر والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بالوصول بخدمات المبادرات الرئاسية لأكبر عدد من الفئات المستهدفة، واستغلال أماكن التجمعات للمواطنين والمصلين في المساجد الكبيرة خلال أداء صلاة التراويح فى شهر رمضان الكريم.

وأوضح "يوسف" أن المبادرة انطلقت من أول شهر رمضان لتقديم خدمات فحص وعلاج الأمراض المزمنة من ضغط وسكر والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، عن طريق الفرق المتنقلة التابعة لوحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بساحات مساجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وعمر بن الخطاب بمدينة ناصر، والتحرير بمدينة الواسطى، والكبير بمدينة ببا، وعثمان بن عفان بمدينة سمسطا، والشيخ غنيم بمدينة الفشن، وأبوبكر الصديق بمدينة إهناسيا.

بني سويف المبادرة الرئاسية شهر رمضان التراويح الاعتلال الكلوى

مواد متعلقة

"قومى المرأة" ببنى سويف ينفذ "مطبخ المصرية" ويوزع 540 وجبة يوميًا

مدير مستشفى بنى سويف التخصصى يتفقد سير العمل ويوزع فوانيس رمضان على الأطفال

افتتاح وحدة الرنين المغناطيسى بمستشفى بنى سويف التخصصى بعد تطوير الجهاز

تفاصيل مواعيد العمل الرسمية بالجهاز الإداري في بنى سويف خلال شهر رمضان

محافظ بنى سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي "الأوقاف" مشروع إحلال وتجديد مسجد العجمي

بأنامل ذهبية.. قبطي يصنع فوانيس رمضان في بني سويف: بشارك المسلمين الفرحة (فيديو)

انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة بني سويف

الأكثر قراءة

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

التصريح بدفن حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

الفراخ البيضاء بـ 100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

إسقاط الإخوان.. أين ذهبت الجماعة بعد 13 عامًا من الربيع العربي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟