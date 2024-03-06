انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فعاليات الأسبوع البيئي في الفترة من 3 حتى 7 مارس الجاري والذي يضم حوالي 27 فعالية على مدار أسبوع كامل، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الأسبوع البيئي يعقد سنويًا في إطار الاهتمام بتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطه انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية ورغبة في تنمية الوعي البيئي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين ويضم العديد من الأنشطه المتنوعه من ندوات ومبادرات ومسابقات وقوافل.

يذكر أن الأسبوع البيئي هذا العام، يضم العديد من الفعاليات ما بين ندوات توعوية بكليات العلوم والتمريض، والخدمة الاجتماعية، والتربية، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والزراعة، والسياحة والفنادق، ومبادرات توعية بكليات الخدمة الاجتماعية والتمريض والسياحة والفنادق، وحملات تبرع بالدم بكليتي الصيدلة والتمريض بالتعاون مع كلية الطب البشري، وحملات تشجير بكلية السياحة والفنادق بالتعاون مع كلية الزراعة ومعهد النباتات، وأخري بكلية التمريض.

وقافلة توعوية لإحدى القري الأكثر احتياجًا بالتعاون بين كلية الخدمة الاجتماعية ولجنة التنمية المستدامة بالمحافظة، وحملة تثقيف صحي بكلية التمريض، واحتفالية دينية بمناسبة ليلة النصف من شعبان والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية التمريض، وورشة عمل بكلية التمريض عن الإسعافات الأولية.

وفي سياق آخر، نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة تدريبية لطلاب الكلية بالمستويات المختلفة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية البحري وذلك تحت إشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية، والدكتورة هبه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. حيث تم إجراء البرنامج التدريبي في مرافق الهيئة العامة للميناء، للاستفادة من بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في توطيد العلاقة بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التدريب ضم عدد من المحاضرات منها، برنامج تدريب متقدم تحت عنوان "أعمال المساحة ومنظومة الـGIS"، والمهارات الأساسية لاستخدام أجهزة الـGIS وتطبيقاتها في المسح والرفع الطبوغرافي، والتدريب على منظومة الـGIS:، والتدريب العملي على أجهزة الـTotal Station: في أعمال المسح الدقيق، وتطبيق تقنية تحويل الخرائط إلى تطبيقات محمولة من خلال إرشاد المشاركين حول كيفية نقل البيانات الجغرافية إلى منصات التطبيقات المحمولة، كما شمل التدريب القيام بزيارات ميدانية لترسيخ المعلومات وتقييم مدى فاعلية البرنامج التدريبي.