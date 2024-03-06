الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة بني سويف

الاحتفالية
الاحتفالية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فعاليات الأسبوع البيئي في الفترة من 3 حتى 7 مارس الجاري والذي يضم حوالي 27 فعالية على مدار أسبوع كامل، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الأسبوع البيئي يعقد سنويًا في إطار الاهتمام بتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطه انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية ورغبة في تنمية الوعي البيئي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين ويضم العديد من الأنشطه المتنوعه من  ندوات ومبادرات ومسابقات وقوافل.

يذكر أن الأسبوع البيئي هذا العام، يضم العديد من الفعاليات ما بين ندوات توعوية بكليات العلوم والتمريض، والخدمة الاجتماعية، والتربية، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والزراعة، والسياحة والفنادق،  ومبادرات توعية بكليات الخدمة الاجتماعية والتمريض والسياحة والفنادق، وحملات تبرع بالدم بكليتي الصيدلة والتمريض بالتعاون مع كلية الطب البشري، وحملات تشجير بكلية  السياحة والفنادق بالتعاون مع كلية الزراعة ومعهد النباتات، وأخري بكلية التمريض.

وقافلة توعوية لإحدى القري الأكثر احتياجًا بالتعاون بين كلية الخدمة الاجتماعية ولجنة التنمية المستدامة بالمحافظة، وحملة تثقيف صحي بكلية التمريض، واحتفالية دينية بمناسبة ليلة النصف من شعبان والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية التمريض، وورشة عمل بكلية التمريض عن الإسعافات الأولية.

وفي سياق آخر، نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة تدريبية لطلاب الكلية بالمستويات المختلفة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية البحري وذلك تحت إشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية، والدكتورة هبه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. حيث تم إجراء البرنامج التدريبي في مرافق الهيئة العامة للميناء، للاستفادة من بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في توطيد العلاقة بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التدريب ضم عدد من المحاضرات منها، برنامج تدريب متقدم تحت عنوان "أعمال المساحة ومنظومة الـGIS"،  والمهارات الأساسية لاستخدام أجهزة الـGIS وتطبيقاتها في المسح والرفع الطبوغرافي، والتدريب على منظومة الـGIS:، والتدريب العملي على أجهزة الـTotal Station: في أعمال المسح الدقيق، وتطبيق تقنية تحويل الخرائط إلى تطبيقات محمولة من خلال إرشاد المشاركين حول كيفية نقل البيانات الجغرافية إلى منصات التطبيقات المحمولة، كما شمل التدريب القيام بزيارات ميدانية لترسيخ المعلومات وتقييم مدى فاعلية البرنامج التدريبي.

بني سويف جامعة بني سويف الاسبوع البيئي رئيس الجامعة الكليات

مواد متعلقة

محافظ بنى سويف يشهد احتفالية العيد القومى للمحافظة بالاستاد الرياضى

محافظ بني سويف يتفقد بدء أعمال إنشاء مركز تنمية المهارات بـ"الهرم"

محافظ بني سويف يشهد احتفالية توزيع شهادات محو الأمية

بمشاركة المسلمين والأقباط.. الآلاف يحتفلون بمولد السيدة حورية في بني سويف

جامعة بنى سويف تُطلق المشروع القومى لتأهيل القيادات الطلابية

إزالة 150 تعديًا على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ22 ببني سويف

ضعف المياه بمدينة ناصر في بني سويف غدًا

مشاركة 36 معرض فى أول أيام معرض السيارات ببنى سويف

الأكثر قراءة

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

تفاصيل رفع البنك المركزى سعر الفائدة 600 نقطة أساس

عطل فنى يضرب فيسبوك

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

السعر العادل للجنيه يمهّد الطريق لـ20 مليار دولار جديدة واستثمارات بـ145 مليارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس