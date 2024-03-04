الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة بنى سويف تُطلق المشروع القومى لتأهيل القيادات الطلابية

الطلاب
الطلاب

أطلقت جامعة بنى سويف، برعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية بمشاركة 250 طالبًا وطالبة من أبناء الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.

جاء ذلك بإشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهوارى منسق الأنشطة الطلابية، وبتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن المشروع القومي لإعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعة يهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، ورفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة، وإطلاعهم على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات على رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

يذكر أن المشروع يضم ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بالجامعة في عدة موضوعات منها (اللائحة الطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي)، ويدير ورش العمل أساتذة متخصصون كل في تخصصه. كما يتضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها ريادة الأعمال، والصحة النفسية، والاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي.

جامعة بني سويف الطلاب القيادات رئيس الجامعة منصور حسن

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