الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة بني سويف يعلن التوصيات النهائية للمؤتمر الثامن عشر لطب الأطفال

المؤتمر
المؤتمر

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، توصيات المؤتمر الثامن عشر لطب الأطفال والذي عُقد نهاية فبراير الماضي وشهد حضور عدد كبير من أساتذة طب الأطفال من مختلف جامعات مصر لمناقشة أمراض الأطفال وبصفة خاصة أمراض الدم من خلال عدد من المحاضرات والمناقشات العلمية.

التوصية بضرورة، وضع قواعد ارشادية لجميع أمراض الأطفال وتوزيعها على جميع الأطباء وتدريسها فى الجامعات، وكذلك توزيع القواعد الإرشادية لنقل الدم أو أحد مكوناته للأطفال الذين يعانون من شتى أمراض الدم الأنيميا او الهيموفيليا وغيره على مختلف المستشفيات التي تستقبل هؤلاء الأطفال.

والتوصية بضرورة طبع القواعد الإرشادية للتعامل مع مرض الأنيميا المنجلية وكيفية التعامل مع الآلام الحدادة المزمنة التي عانى منها هؤلاء الأطفال المرضي وتوزيعها على الأطباء العاملين في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة.

والتوصية بالتوسع في تطبيق استعمال البكتيريا المفيدة والمسماة بروبيوتكس وأثرها في علاج كثير من الأمراض وعمل الدراسات التي تؤكد فائدتها.  كما تم مناقشة مشكلة النزيف فى الأطفال خاصة مرض الهيموفيليا ويصيب نسبة ليست قليلة من الأطفال في العالم وكذلك مرض نقص الصفائح الدموية المناعي وناقش المشاركون الوسائل التقليدية وكذلك الأدوية الحديثة لعلاج هذه الحالات والمقارنة بين الطريق التقليدية والأدوية الحديثة والتوصية بزيادة الاهتمام بهذه المشكلة وزيادة دعم الدولة لطرق العلاج الحديثة لعلاج هذه الأمراض.

بني سويف طب الاطفال جامعة بني سويف رئيس الجامعة أمراض الدم

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