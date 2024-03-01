افتتاح بطولة الجمهورية للريشة الطائرة ضمن احتفالات العيد القومي ببنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في افتتاح بطولة الجمهورية للريشة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور على حسب الله رئيس الإتحاد المصرى للريشة الطائرة، وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، محمد كمال نائب مجلس إدارة الاتحاد، وسيد الأمين نقيب الرياضيين، كابتن شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأبو الخير عبد التواب وكيل المديرية، وانتصار عبدالباقي رئيس منطقة بني سويف للريشة الطائرة.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وتضمن طابور عرض الفرق المشاركة بجانب بعض الفقرات الفنية والرياضية.



وفي كلمته، نقل السكرتير العام المساعد تحيات المحافظ"د. محمد هاني غنيم" لضيوف المحافظة من الفرق المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبيين المشاركين في منافسات البطولة التى تستضيفها بني سويف خلال يومي 1، 2 مارس الجارى، وتقام منافساتها بملاعب الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالاستاد الرياضي،

وأعرب السكرتير العام المساعد عن تقديره لمجلس إدارة الاتحاد المصري لاختياره بني سويف لاستضافة فعاليات البطولة، مشيرا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتقديم كافة التيسيرات اللازمة وسبل الراحة للفرق المشاركة لإنجاح البطولة من كافة النواحى التنظيمية والفنية والإدارية

من جانبه، أشار "الجبالي" إلى أن البطولة تقام تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم، ويشارك فيها 14 فريقا من البنين والبنات في الفئة العمرية من 11: 13 سنة، وهي أندية (بني سويف الرياضي، معلمين بني سويف، معلمين ببا، الزهور، الشرطة، الشمس، طلائع الجيش، هليوليدو، يخت الجيزة، نادي هليوبولس، قارزن، السويس، التربية والتعليم، أكاديمية عالم الرياضة).