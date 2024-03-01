الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يشهدان التشغيل التجريبي لسوق السيارات

محافظ بني سويف ووزير
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التشغيل التجريبي، لسوق السيارات الذي أقامته المحافظة بمنطقة ببياض العرب، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتجول المحافظ والوزير داخل السوق البالغ مساحته 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية ويستوعب أكثر من 200 سيارة، وذلك بعد دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة وجهودها الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

 المستهدف الأول من المشروع هو المواطن

وأشار محافظ بنى سويف إلى أنه تم اختيار "يوم الجمعة" لعقد السوق، باعتباره يوم عطلة رسمية يستطيع خلاله المواطن التحرك دون تأثير على عمله باعتبار أن المستهدف الأول من المشروع هو المواطن، مشيرا إلى تكليفاته للمختصين بالتنسيق مع مشروع المواقف لتوفير وسيلة نقل من موقف محيي الدين لموقع السوق، والإعلان عن عقد ومكان السوق من خلال بوسترات دعائية في الأماكن الحيوية والجماهيرية، فضلًا عن الإعلان على صفحة المحافظة والمراكز التكنولوجية وغيرها.

وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود خاصة في المراحل الأولية لتشغيل السوق، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، ما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة مع المرونة في تحديد موعد ومدة عقد السوق بشكل أسبوعي، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز نظرًا لقربه من محور عدلي منصور شرقًا وتقاطعه مع طرق إقليمية رئيسية مثل الصحراوي الشرقي القديم والطريق الحر والمنطقة الصناعية، فضلًا عن سهولة الوصول إلى مجمع المواقف الجاري إنشاؤه أسفل كوبري المحور في الناحية الغربية بمدينة بني سويف.
 

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
بني سويف سوق السيارات وزير الأوقاف محافظ بني سويف عدلي منصور

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