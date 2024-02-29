الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

"محمد صلاح" بـ130 جنيها.. فوانيس رمضان تغزو شوارع بني سويف (فيديو)

فوانيس رمضان في بني
فوانيس رمضان في بني سويف

مع قرب حلول شهر رمضان، ازدحمت شوارع محافظة بنى سويف بمعارض وشوادر بيع الفوانيس، ما أضفى جوا رمضانيا عززته الأسر بالخروج لشراء الفوانيس لأطفالهم، والتي تنوعت بأحجامها وألوانها والأنوار المبهجة.

تجولت “الدستور” داخل أحد المعارض الكبيرة لبيع فوانيس رمضان بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، ومع دخولك إلى المكان تستعيد ذكريات الشهر الكريم ويشعرك بروحانيات رمضان مع أغاني “وحوي يا وحوي”، “افرحوا يا ولاد”، مع فوانيس كبيرة الحجم بمدخل الشادر، ومن الداخل تعرض أنواع مختلفة بأحجام متنوعة وسط إقبال كبير من الأسر والكبار والصغار للشراء.

أسعار فوانيس رمضان في بني سويف

وتباينت أسعار الفوانيس داخل المعرض، حيث أقل سعر لفانوس الميدالية 5 جنيهات، وفانوس الخشب الصغير 45 جنيها، وطمطم الصغير 70 جنيها، وفانوس الأركيه 90 جنيها، والفورجيه 125 جنيها، وفانوس محمد صلاح 130 جنيها، فيما تراوح سعر الفانوس الصيني من 125 حتى 250 جنيها.

ويحرص صاحب المعرض على إقامته للعام الخامس عشر على التوالي، ويضم فوانيس شهر رمضان بمختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها المختلفة، ويتصدر فانوس صناعته مصرية المشهد هذا العام داخل الشادر، بكافة أنواعه وأسعاره وفى متناول الجميع.

وأكد علاء عبد اللطيف، صاحب المعرض، إنه يعرض 1500 موديل من فانوس رمضان صناعة مصرية من مختلف الأنواع والأحجام المختلفة أمام المواطنين.

أضاف عبد اللطيف: “لدينا داخل المعرض خيم رمضانية ولعب أطفال والفانوس الخشبي والصاج والاستانلس وبوجي وطمطم وغيرها من الأنواع الأخرى، والأسعار فى متناول الجميع بداية من خمسة جنيهات”.

وعبر المواطنون، في المعرض، عن سعادتهم بشراء فانوس رمضان كما اعتادوا كل عام قبل بدء الشهر الكريم، خاصة وأن شهر رمضان له طقوس وعادات عند المصريين من خلال الاحتفال بشراء الفانوس والكنافة والقطايف وصلاة التراويح في المساجد وغيرها من مظاهر الاحتفال.

فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
فوانيس رمضان في بني سويف
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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٠٨١٦٤٢
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٠٨١٦٣٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٠٨١٦٣٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٠٨١٦١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٠٨١٦١٦
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بني سويف فانوس رمضان شهر رمضان بوجي وطمطم صناعة مصرية

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