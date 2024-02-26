الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفاصيل إجراءات تشغيل سوق السيارات تجريبيا ببنى سويف.. الجمعة

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا بأصحاب المعارض وتجار السيارات، لبحث الإجراءات اللازمة للبدء في تشغيل سوق السيارات الجاري تنفيذه على مساحة 2 فدان ببياض العرب شرق النيل بجوار نزلة /مطلع محور عدلي منصور، لخدمة  أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث حضر الاجتماع هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومؤمن على زكي مسؤول التشغيل للسوق ومسؤولي المرور.

وناقش محافظ بنى سويف مع أصحاب المعارض، تنفيذ حزمة من الإجراءات والخطوات المبدئية لتشغيل السوق "بشكل تجريبي"، للوقوف على الوضع ميدانيًا  وتقييمه بشكل  دقيق، حيث تم دراسة الاحتياجات المطلوبة للبدء في التشغيل مثل تحديد اليوم الأسبوعي لعقد السوق وكيفية الإعلان عنه، والخدمات المالية والإدارية الخاصة بأعمال التوثيق مثل خدمات الشهر العقاري وتوفير وسيلة مواصلات لتسهيل انتقال المواطنين للسوق، ودعمه بوسائل الراحة وتنظيم عملية الدخول والخروج وآلية التحكم الخاص بتسهيل حركة وانتظار السيارات داخل السوق.

وتم الاتفاق على إجراء تشغيل تجريبي" الجمعة المُقبل " باعتباره يوم عطلة رسمية يستطيع خلاله المواطن التحرك  دون تأثير على عمله أو ارتباطاته الرسمية باعتبار  أن المستهدف الأول من المشروع  هو المواطن، مع التأكيد على تكليف مسؤول التشغيل بالتنسيق مع مشروع المواقف  لتوفير وسيلة نقل من موقف محيي الدين لموقع السوق، والإعلان عن عقد  ومكان السوق  من خلال بوسترات دعائية في الأماكن الحيوية والجماهيرية، فضلًا عن الإعلان على صفحة المحافظة والمراكز التكنولوجية وغيرها

أكد محافظ بنى سوف أهمية تضافر الجهود خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل السوق، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على  إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة مع المرونة في تحديد موعد ومدة  عقد السوق  بشكل أسبوعي، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز نظرًا لقربه من محور عدلي منصور شرقًا  وتقاطعه مع طرق إقليمية رئيسية مثل الصحراوي الشرقي القديم والطريق الحر  والمنطقة الصناعية، فضلًا عن سهولة الوصول إلى مجمع المواقف الجاري إنشاؤه أسفل كوبري المحور في الناحية الغربية بمدينة بني سويف
 

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بني سويف سوق سيارات محافظ بني سويف موقف محي الدين محور عدلي منصور

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