بني سويف تستقبل 190 شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع"

واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام فى بنى سويف عقد الاجتماع الدوري باللجنة العليا "التي شكلها المحافظ "،لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات،للعمل على إزالتها.

استعرض السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة "صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال فبراير الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 190 شكوى تم الرد على 188 منها وجاري فحص شكوتين، كما تناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا.

وشدد السكرتير العام على سرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، مؤكدًا على ضرورة الرد على جميع الشكاوى قبل الخامس والعشرين من كل شهر وذلك بناءا على تعليمات مسئولي المنظومة بمجلس الوزراء.

حضر الاجتماع مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من إدارات الديوان العام: "الموارد البشرية، المتابعة والسكرتارية، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، وخدمة المستثمرين"، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، الزراعة، وغيرها.