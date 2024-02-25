غنيم يلتقي رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المهندس أحمد جابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعددٍ من الملفات التنفيذية التي يكون الجهاز عنصرًا رئيسيًا فيها، وبحث عدد من الموضوعات المهمة التي تتطلب التعاون الدائم والمشترك بين مكونات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والتي تتعلق بمهام أو شراكة جهاز المدينة، بهدف دفع عجلة التنمية بكل المجالات الحيوية المهمة.

ورحب محافظ بني سويف، برئيس جهاز تنمية المدينة، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات في التنمية العمرانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أهمية مدينة بني سويف الجديدة، باعتبارها أقرب المدن الجديدة للمدينة الأم، ولا تبعد عنها أكثر من2 كم وترتبط بها من خلال عدد 2 كوبري على النيل وتبعد عن محافظة القـاهرة بمسافة (124) كـم، وتتميز بكونها واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار لما تمتلكه من فرص استثمارية متميزة تجعلها بيئة خصبة للاستثمار، لا سيما وأنه يقع في نطاقها عدد من المناطق الصناعية والجامعات، ولذلك فالمدينة من أهم المناطق الرئيسية ضمن رؤية المحافظة التنموية المحلية.

وأشار محافظ بني سويف إلى التكامل والتعاون بين مؤسسات وأجهزة الدولة والعمل وفق منظومة عمل الفريق الواحد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك نتج عنه إنجاز العديد من الملفات الحيوية، وتوفير الجهد والوقت وعدم إهدار الموارد المتاحة وتحقيق الاستفادة المثلى منها، منوهًا بالتعاون النوعي والمميز بين المحافظة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في عدد من الملفات الحيوية، منها تنمية المدينة الجديدة التي تعتبر الرئة والمتنفس للمدينة العاصمة، والامتداد العمراني والتنموي لها.

ووجه محافظ بني سويف، بأهمية التواصل المستمر مع منظومة العمل ضمن الجهاز التنفيذي للمحافظة فيما يتعلق بمستجدات الموقف في المشروعات الجاري تنفيذها، والواقعة في نطاق المدينة في قطاعات البنية الأساسية والصرف الصحي والمرافق، وكذا المشروعات الاستثمارية، لتذليل أية معوقات أولا بأول من خلال التنسيق مع وزارة الاسكان أو هيئة المجتمعات، لاسيما وأن تلك المشروعات تعود بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من سكان المدينة أو المترددين عليها، للحصول على الخدمات، حيث أن المدينة يقع بدائرتها أربعة جامعات ( بني سويف – النهضة – الأهلية – التكنولوجية) بجانب أن هناك عدد كبير من إدارات ديوان عام محافظة شرق النيل بجانب المباني الخدمية الأخرى بمنطقة الشرق.

وناقش المحافظ خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق المدينة، حيث أشار المحافظ إلى أن الاستراتيجية التنموية للمحافظة تعتبر هذه الفرص ضمن مجموعة من الفرص المتاحة والواعدة على مستوى المحافظة التي تسعى بشكل جاد ومدروس ووفق خطط متكاملة للنهوض بها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها بما يعود بشكل مباشر على مستوي معيشة المواطن السويفي، ويدعم جهود الدولة التنموية وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أعرب رئيس الجهاز عن شكره وتقديره الكبير لدعم محافظ الإقليم لمنظومة العمل بالجهاز والتعاون والتنسيق الوزاري في عدد من الملفات الحيوية، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده ليحقق أعظم استفادة من التعاون المثمر مع كل مكونات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لاسيما وأن جهاز المدينة أحد مكوناته الرئيسية، منوهًا بالموقف التنفيذي الحالي لمشروعات البنية الأساـية، وقطاع الصرف الصحي، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وطرحها.