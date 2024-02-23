الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يُناقش تقارير لجان المتابعة بالوحدات الصحية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى،لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.                  

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ببعض قرى المحافظة، ومدى توافر الأدوية والأمصال والتطعيمات وكذا أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بتلك الوحدات بمركزى الواسطى وبني سويف" وذلك تحت إشراف أحمد إبراهيم رئيس  قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" وأعضاء لجان المتابعة(شريف عبد الرحمن، طه سلامة، أحمد عويس، محمد رمضان، محمد  ربيع).

وجرى المرورعلى أقسام الوحدات  الصحية بقرى: ونا القس،  باروط والحلابية،والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، ومتابعة الحالة العامة للأجهزة الطبية ومدى توافر جميع الأدوية والمستلزمات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، هذا بجانب عدم توافر بعض الأدوية والأمصال، وحاجة بعض الأجهزة للصيانة، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بتوفير بعض المستلزمات الطبية وصيانة بعض الأجهزة،بالإضافة إلى استيفاء حالات الغياب وترك العمل بالوحدات "دون سند قانوني"، وتكثيف المرور على الوحدات الصحية بقرى المحافظة، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

بني سويف الوحدات الصحية وكيل وزارة الصحة مركز الواسطى لجنة المتابعة

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