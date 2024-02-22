"تعليم بني سويف" تهنئ الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقة الكتابة العلمية

أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بني سويف، اليوم الخميس، حصول 3 من مدرسة المتفوقين (STEEM) على مراكز متقدمة في مسابقة الكتابة العلمية على مستوى الجمهورية، حيث شملت المسابقة المقالات العلمية وتتضمن موضوعات الإقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، علم الاحياء الدقيقة) وقصص الخيال العلمي والتي تتضمن (كتابة نظرية علمية واقعية مبني عليها خيال علمي ) بهدف تنمية مهارات الكتابة والإبداع.

وأكد عنتر أن المسابقة التي نفذتها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالوزارة عن فوز الطالبة عبير محمد عبد القادر على المركز الرابع والطالبة حبيبة حمادة مبروك المركز السادس والطالب امير عاشور سيد المركز السابع، وذلك في مجال تأليف قصة خيال علمي، مقدمًا التهنئة للطلبة الفائزين ولأسرة مديرية التربية والتعليم وأسرة مدرسة المتفوقين ، على هذا التميز والأداء المشرف.

تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية

وأكد أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التي تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج الأنشطة التربوية التي تعبر عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية والتي تساعد في تنمية مهارات وقدرات الطلاب واكتشاف الموهوبين وتنمية مواهبهم وتمكينهم من مواصلة التفوق، موجهًا الشكر والتقدير لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية، وحنان فتحي موجه عام التربية المكتبات متمنيا للجميع دوام التفوق والتميز في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب الدكتور ربيع محمد أمين، مدير عام الشؤون التنفيذية، عن سعادته بهذا الإنجاز، مقدمًا التهنئة لأبنائه الطلاب مطالبًا بمزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، مؤكدا اهتمام الوزارة برعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في التقدم والازدهار.