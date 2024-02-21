الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنفيذي بنى سويف يوافق على إطلاق اسم الشهيد محمد رجب عبدالعال على مدرسة بهبشين

اللقاء
اللقاء

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إطلاق اسم الشهيد: محمد رجب بكري عبدالعال "مجند قوات مسلحة" على مدرسة بهبشين الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة تعليم ناصر،تقديرًا لتضحيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

كما وافق المجلس، على تخصيص 12 قيراطًا  أرض زراعية "تبرع" بغرض إقامة مدرسة إعدادي بعزبة عبد الحكيم التابعة لمجلس قروي سدس، وتخصيص 3600متر أرض رزاعية " تبرع" لإقامة مدرسة تجريبية بقرية أبو دخان التابعة لمجلس قروي صفط راشين مركزببا، علاوة على نقل الإشراف الإداري لقطعة أرض مساحتها 1299مترًا داخل سور الوحدة المحلية لقرية هلية،لإقامة معهد ديني إعدادي للبنين بالمجان لصالح منطقة بني سويف الأزهرية، والموافقة على نقل الإشراف الإداري لقطعة أرض مساحتها 225مترًا  ملك الوحدة المحلية لقرية أطواب وداخل سور الوحدة لإقامة مكتب بريد "بمقابل مادي " لصالح الهيئة القومية للبريد.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ولمياءالعربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان ومحمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

بني سويف مجلس تنفيذي محافظ بني سويف وكلاء وزارات نائب المحافظ

مواد متعلقة

جامعة بني سويف الأهلية تُعلن نتائج مسابقة القرآن الكريم والأحاديث

وكيل "تعليم بني سويف" يبحث خطة العمل لضمان انتظام وتطوير العملية التعليمية

محافظ بني سويف يهدي منظومة "الخطة الاستثمارية" جائزة تميز الأداء

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1100 مواطن ببني سويف 

محافظ بني سويف يُكرم وكيل وزارة التعليم لانتهاء فترة عمله

مصرع رضيع وإصابة والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم في بني سويف

محافظ بنى سويف يتسلم جائزة تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام

"الدستور" داخل "أهلا رمضان" بميدان المديرية أكبر معارض بنى سويف

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية