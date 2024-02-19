الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يهدي منظومة "الخطة الاستثمارية" جائزة تميز الأداء

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

أهدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إدارة التخطيط والمتابعة وبعض أعضاء لجنة تميز الأداء، جائزة مبادرة حوافز  تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، التي تسلمها من  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وهنأ المحافظ  منظومة العمل، مؤكدا أن الجائزة ترجمة حقيقية لجهود الجميع، وقال: “الجائزة لمنظومة العمل بأكملها من إدارة التخطيط بالديوان العام واللجنة المختصة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية، واستلمتها بالنيابة عنهم وسعيد بذلك”.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الجائزة تتويج لجهود فريق عمل متكامل يضم الخبرات والكفاءات والشباب، والتي تتكامل  فيما بينها وفق استراتيجية تنموية محلية عامة أطلقتها المحافظة كأول المحافظات في هذا الشأن منذ عام 2020 وتأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية تحت رعاية القيادة السياسية.

وأكد محافظ بني سويف أن هذه الجائزة هي بمثابة تحفيز، ومن ناحية أخرى تكليف باستمرار العمل والجد والإخلاص في العمل لتحقيق مزيد من التميز والإنجاز، لاسيما وأنه بناء عن هذا الجهد والتميز سيتم منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للمحافظات الفائزة، وهذا سينعكس على عدد المشروعات المنفذة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن الذي يتطلع لمزيد من الجهد والعمل وأن هذا حقه على كل تنفيذي. 

ووجه المحافظ بتكريم كل فريق العمل المسؤول عن الخطة في أقرب مجلس تنفيذي، ليشمل التكريم أعضاء إدارة التخطيط أو اللجنة المختصة التي قام بتشكيلها المحافظ برئاسة السكرتيرالعام لتختص بمتابعة تطبيق المعايير والتي تمثل حلقة الوصل بين الخطة المركزية والمنفذين لها،مؤكدا على أهمية هذا التكريم لنمذجة الميميزين ليكونوا مثالا محفزا لباقي أعضاء منظومة العمل الذين لا يقلون عنهم مجهودا وحبا وتفان في عملهم.

في السياق، أعرب أعضاء إدارة التخطيط واللجنة عن شكرهم وتقديرهم لهذا اللفتة من المحافظ، مؤكدين أنها جائزة وتكريم لهم، وأنها بمثابة تحفيز كبير لهم.

رافق المحافظ: اللواء حازم عزت السكرتير العام " رئيس لجنة حوافز تميز الأداء " التي شكلها المحافظ بقراره رقم 954 لسنة 2023، ومحمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، وأعضاء الإدارة واللجنة المختصة.

بني سويف محافظ بني سويف للسكرتير العام منظومة الأداء التميز

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