الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الدستور" داخل "أهلا رمضان" بميدان المديرية أكبر معارض بنى سويف

أهلا رمضان
أهلا رمضان

شهدت محافظة بني سويف افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بمراكز بنى سويف والواسطى وإهناسيا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين داخل تلك المراكز ضمن خطة محكمة لافتتاح 7 معارض داخل مراكز المحافظة السبع، والتى أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية استعدادا لشهر رمضان الكريم.

الدستور فى جولة بالمعرض 

تجولت «الدستور» داخل معرض أهلا رمضان بميدان المديرية بمدينة بنى سويف حيث يعد من أكبر المعارض داخل المحافظة ويتكون من أكثر من 20 باكية لبيع السلع الغذائية والأساسية وبمشاركة العديد من العارضين وشركات القطاع العام والخاص لتوفير السلع التى يحتاجها المواطن فى حياته اليومية واستعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، فالسكر داخل المعرض سعره 27 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الأرز من 20 جنيها، والبلح تتراوح أسعاره بداية من 45 جنيها وغيرها من السلع الأخري والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

المواطنون يعبروا عن سعادتهم بإقامة المعرض 

والتقينا عدد من المواطنين أثناء تواجدنا داخل المعرض حيث عبّروا عن سعادتهم بإقامة تلك المعارض قبل شهر رمضان والتى يتوافر بها السلع الأساسية والغذائية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة عن الأسواق.

من جانبه، قال جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين ببنى سويف إننا افتتحنا 3 معارض أهلا رمضان داخل المحافظة بمراكز بنى سويف والوسطى وإهناسيا، حيث سيتم افتتاح 7 معارض داخل المحافظة بواقع معرض داخل كل مركز من مراكز المحافظة.

وأوضح عبد الحفيظ أن المعارض تضم السلع الأساسية كافة التى تهم المواطن داخل محافظة بني سويف والتى يحتاجها خلال شهر رمضان المبارك فالسكر سعره 27 جنيها، والزيت والأرز والمكرونة وغيرها من السلع الأخري فالمعارض ممتدة خلال شهر رمضان.

أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
بني سويف اهلا رمضان التموين المواطنين السلع الأساسية

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