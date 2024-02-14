وكيل "صحة بنى سويف" يُتابع سير العمل بمستشفيات المحافظة
اجتمع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، بمديرى المستشفيات المركزية ومديرى الإدارات الصحية ومستشفيات بني سويف وإهناسيا التخصصي والتأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية والدكتور محمود عمر مدير إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتور طارق عباس مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومديرى المستشفيات المركزية والنوعية ومديرى الإدارات الصحية، ومديري مستشفيات بني سويف التخصصي وإهناسيا التخصصي والتأمين الصحي.
وناقش وكيل "صحة بني سويف" خلال الاجتماع، سير العمل داخل أماكن تقديم الخدمة بالمستشفيات والوحدات ومناقشة أهم المشكلات والمعوقات.