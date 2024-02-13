الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن "إهناسيا" ببني سويف في هذا الموعد

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تطهير الخزان الأرضي والمُرشحات بمحطة مياه البديني مما يترتب عليه قطع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا غدًا الأربعاء 14 فبراير الجاري، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف اهناسيا قطع مياه شركة مياه البديني

مواد متعلقة

توجيه عاجل من رئيس جامعة بنى سويف بشأن مصابى غزة

تحرير 20 محضر لمخالفات تموينية وصحية وبيئية ببني سويف

منتخب جامعة بني سويف "للكونغ فو" يحصد 9 ميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي

إصابة 5 في انقلاب توك توك ببني سويف ونقلهم للمستشفى

محافظ بني سويف يستعرض الجهود التنموية ولأنشطة الاقتصادية بالمحافظة

الكشف على 1122 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان بقافلة طبية في بنى سويف

نائب محافظ بنى سويف يتفقد موقع إنشاء ساحة للسيارات شرق النيل

مستشفيات جامعة بنى سويف تستقبل بعض الفلسطينيين من مصابى غزة

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟