قطع المياه عن "إهناسيا" ببني سويف في هذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تطهير الخزان الأرضي والمُرشحات بمحطة مياه البديني مما يترتب عليه قطع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا غدًا الأربعاء 14 فبراير الجاري، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.