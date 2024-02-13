إصابة 5 في انقلاب توك توك ببني سويف ونقلهم للمستشفى

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث سير، وقع اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب مركبة "توك توك"، أمام مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب توك توك

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر إنقلاب مركبة "توكتوك" بمركز ببا، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص، بإصابات متفرقة.

وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم: شمردن طه محمد، 44 عامًا، مصابًا بسحجات بالجسم، ومحمد رجب طه 39 عامًا، مصابًا بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأشرف محمد مبروك، 32 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وعلي محمد عبد العظيم، 30 عامًا، مصابًا بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمد سعيد عمر 20 عامًا، مصابًا بإشتباه سحجات بالجسم.

وجارٍ اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق.