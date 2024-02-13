الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 في انقلاب توك توك ببني سويف ونقلهم للمستشفى

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث سير، وقع اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب مركبة "توك توك"، أمام مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب توك توك 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر إنقلاب مركبة "توكتوك" بمركز ببا، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص، بإصابات متفرقة.

وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم: شمردن طه محمد، 44 عامًا، مصابًا بسحجات بالجسم، ومحمد رجب طه 39 عامًا، مصابًا بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأشرف محمد مبروك، 32 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وعلي محمد عبد العظيم، 30 عامًا، مصابًا بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمد سعيد عمر 20 عامًا، مصابًا بإشتباه سحجات بالجسم.

وجارٍ اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

بني سويف توك توك ببا الإسعاف المستشفى

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يستعرض الجهود التنموية ولأنشطة الاقتصادية بالمحافظة

الكشف على 1122 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان بقافلة طبية في بنى سويف

نائب محافظ بنى سويف يتفقد موقع إنشاء ساحة للسيارات شرق النيل

مستشفيات جامعة بنى سويف تستقبل بعض الفلسطينيين من مصابى غزة

قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببنى سويف فى هذا الموعد

محافظ بني سويف يفتتح معرض السلع الغذائية ضمن معارض "أهلًا رمضان"

وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف يستقبل وكيل المديرية الجديد

تصعيد منتخب مسرح جامعة بني سويف للتصفيات النهائية لمهرجان "إبداع"

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

رفض استئناف ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أرصدة نادي الزمالك

اصطفاف 500 شاحنة مساعدات فى طريقها للأشقاء الفلسطينيين

مصرع وإصابة 10 إثر تصادم سيارتين "ملاكي وميكروباص" في الشرقية

58 مليار يورو مخصصات من الاتحاد الأوروبى لمصر

العناية الإلهية تنقذ عاملا إثر اصطدم دراجة نارية وأتوبيس في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال