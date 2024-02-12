محافظ بني سويف يستعرض الجهود التنموية ولأنشطة الاقتصادية بالمحافظة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بحضور رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، والنائبة الدكتورة هالة أبو السعد وكيل أول اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة.

حيث ناقشت اللجنة رؤية المحافظة في مجال المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، وامكانية دمجها في رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بالمحافظة من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والهيئة العام للتنمية الصناعية، وجامعة بني سويف والجهات ذات الصلة.

وحضر الاجتماع من محافظة بني سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والنائب حسام العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن ببنى سويف، والنائب منى عبد الله عضو مجلس النواب، والنائب محمد رجب عضو مجلس النواب، واللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، والنائبة مرفت مشيل عضو مجلس النواب، النائبة عبير جمال عضو مجلس النواب.

واستعرض المحافظ الجهود النوعية المبذولة في مجال تحقيق التنمية الصناعية على مستوى المحافظة لا سيما في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه في ضوء برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد، والذي أطلقته الحكومة المصرية لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقا للأولويات والاستخدام الأمثل للفـرص والامكانيات التي تتميز بها كل محافظة ومشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في محافظات الصعيد في مصر، حيث تم تنفيذ أول خطوة بتفعيل الوحدة الاقتصادية والمجلس الاستشاري الاقتصادي من خلال اعادة التشكيل وادراج كوادر متخصصة من جامعات بني سويف والنهضة والتكنولوجية، وغيرهم.

وفي خطوة نوعية أخرى تم الانتهاء من اعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة تتضـمن ربط تكاملي بين القطاعات الاقتصادية وتحديد برامج ومشروعات ذات الأولوية لتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية بكل قطاع وتم اطلاقها في عام 2020 وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التنمية المحلية ومشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك لتنفيذ التنمية الاقتصادية المحلية ومجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بني سويف، وقد، وقد تضمنت الاستراتيجية 6 قطاعات اقتصادية رئيسية ( الزراعة، الصناعة، السياحة، الاتصالات، النقل واللوجستيات، المشروعات الصغيرة ).

وأشار محافظ بني سويف إلى من أهم نتائج الاستراتيجية توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بتعميم اليات ومنهجية اعداد الاستراتيجية والتي اتبعتها محافظة بني سويف على جميع محافظات الجمهورية وهذا ما يطبق على محافظتي الشرقية والاسكندرية، وأنه جاري حاليا اعداد رؤية متكاملة للاستراتيجية المحافظة 2030 بالتعاون مع مشروع الدعم الفني التابع لوزارة التنمية المحلية والذي يهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية واللامركزية بالمحافظة ويتم تنظيم ورش عمل لها بالمحافظة لحين اكتمالها بالصورة النهائية.

وأكد المحافظ أنه حاليا تحصد بني سويف ثمار جهد كبير، لاسيما في قطاع المشروعات الصغيرة والحرفية فقد تم انشاء مجمعات للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة بمركز الفشن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد وجاري حاليا انشاء بمركز اهناسيا،ومركز آخر بقرية الهرم بالواسطى لتنمية المهارات في مجال الصناعات الحرفية والتراثية، وتشكيل لجنة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع أول وثيقة مصرية لتوحيد جهود العمل الأهلي، ودعم مبادرة مشروعك وغيرها من الجهود النوعية، ومنها أيضا: الميناء الجاف بمنطقة كوم أبوراضي، وموافقة القيادة السياسية على مشروع مدينة صناعية زراعية على مساحة 147 فدان في مجال النباتات الطبية والعطرية.

إضافة إلى دعم الشراكات النوعية في مجال الزراعة التعاقدية، ودعم مبادرة مشروعك، والمشروع الطموح في مجال تكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع سيسكو العالمية، وفي قطاع السياحة مشروع النهوض بمحمية كهف سنور، ومنطقة الحيبة، ومشروع تطوير الكورنيش النيل، بجانب المضي قدما وخطوات عملية في مشروع إقامة منطقة كورنيش على النيل بالناحية الشرقية، حيث يجري حاليا تنفيذ مرسى سياحي بالمنطقة الشرقية.

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