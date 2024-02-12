الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يتفقد موقع إنشاء ساحة للسيارات شرق النيل

الزيارة
الزيارة

تفقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة لإنشاء "ساحة / سوق" للسيارات ببياض العرب  شرق النيل، والتي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وفي إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة.

 

وتابع نائب محافظ بنى  سويف، أعمال التمهيد والتسوية بالموقع المقترح لإنشاء ساحة  للسيارات على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية، حيث يجرى دارسة الاستغلال الأنسب والمفاضلة بين عدة مقترحات  لاستثمار تلك المنطقة ودعمها بإقامة منافذ متحركة لتسهيل خدمات المرور أو الشهر العقاري وغيرها من الخدمات، ضمن خطة المحافظة لتنمية المواقع المحيطة والقريبة من المحور، خاصة مع قربها من المنطقة الصناعية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة ومسؤولو مشروع المواقف.

 

وفي سياق آخر، ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف،اجتماع اللجنة التي شكلها المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم الخاصة بتحديد الاشتراطات العامة للهوية البصرية للمحافظة، ضمن الخطوات التي يتم تنفيذها لتطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة بني سويف، في إطار  المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكل محافظات مصر. 

وناقش نائب المحافظ، مهام اللجنة التي تم تشكليها بالقرار 244 لسنة 2024، وتختص بدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية، التي تم وضعها بمعرفة جهاز التنسيق الحضاري، لتطبيق تلك الاشتراطات واستيفاؤها لتكون الهوية خاصة ومميزة للمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية من الكليات المتخصصة بالجامعات،بهدف تقديم الدعم اللازم لبلورة هوية المحافظة البصرية وتوضيح العلاقات المتداخلة بين الهوية الثقافية والهوية البصرية والبصرية العمرانية، وتحديد آليات التنفيذ المحلية مع مراعاة الإطار الأشمل للهوية الثقافية للمحافظة وصياغة المقترح، بجانب تحديد مشروع إرشادي لتنفيذ الهوية في أحد المواقع الحيوية والرئيسية بالمحافظة.

بني سويف نائب المحافظ شرق النيل محور عدلي منصور سيارات

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بقرية قاى والقبض على الطرفين ببنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات لعمداء كليات الآداب

قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت ببنى سويف.. غدًا

انتظام الدراسة بجامعة بنى سويف الأهلية مع بداية الفصل الدراسى الثانى

130 مخالفة بالمخابز والأسواق والمستودعات فى بنى سويف

الأكثر قراءة

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

9 سنوات أحزان.. كواليس العثور على الهيكل العظمي لشاب اختفى منذ 2015 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال