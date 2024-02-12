نائب محافظ بنى سويف يتفقد موقع إنشاء ساحة للسيارات شرق النيل

تفقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة لإنشاء "ساحة / سوق" للسيارات ببياض العرب شرق النيل، والتي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وفي إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة.

وتابع نائب محافظ بنى سويف، أعمال التمهيد والتسوية بالموقع المقترح لإنشاء ساحة للسيارات على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية، حيث يجرى دارسة الاستغلال الأنسب والمفاضلة بين عدة مقترحات لاستثمار تلك المنطقة ودعمها بإقامة منافذ متحركة لتسهيل خدمات المرور أو الشهر العقاري وغيرها من الخدمات، ضمن خطة المحافظة لتنمية المواقع المحيطة والقريبة من المحور، خاصة مع قربها من المنطقة الصناعية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة ومسؤولو مشروع المواقف.

وفي سياق آخر، ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف،اجتماع اللجنة التي شكلها المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم الخاصة بتحديد الاشتراطات العامة للهوية البصرية للمحافظة، ضمن الخطوات التي يتم تنفيذها لتطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة بني سويف، في إطار المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكل محافظات مصر.

وناقش نائب المحافظ، مهام اللجنة التي تم تشكليها بالقرار 244 لسنة 2024، وتختص بدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية، التي تم وضعها بمعرفة جهاز التنسيق الحضاري، لتطبيق تلك الاشتراطات واستيفاؤها لتكون الهوية خاصة ومميزة للمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية من الكليات المتخصصة بالجامعات،بهدف تقديم الدعم اللازم لبلورة هوية المحافظة البصرية وتوضيح العلاقات المتداخلة بين الهوية الثقافية والهوية البصرية والبصرية العمرانية، وتحديد آليات التنفيذ المحلية مع مراعاة الإطار الأشمل للهوية الثقافية للمحافظة وصياغة المقترح، بجانب تحديد مشروع إرشادي لتنفيذ الهوية في أحد المواقع الحيوية والرئيسية بالمحافظة.