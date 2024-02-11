الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت ببنى سويف.. غدًا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن ومجلس قروي الفنت وتوابعه، اعتبارًا من الساعة 4 فجر غد الإثنين وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، وذلك بسبب توقف محطة مياه القضابي، خلال تلك الفترة، نظرًا لأعمال الصيانة بخط 800مم المُغذي لمدينة الفشن.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف الفشن الفنت شركة المياه انقطاع المياه

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