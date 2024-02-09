افتتاح مسجد أبوبكر الصديق بقفطان الغربية ببنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، في افتتاح مسجد بقرية قفطان الغربية التابعة لمجلس قروي الشنطور، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

افتتح نشأت معبد رئيس مركز سمسطا، مسجد أبوبكر الصديق بقفطان "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 650 مترًا وبتكلفة 6ملايين جنيه، "جهود ذاتية" ويضم "صحن" بمساحة 350 مترًا و120 مترًا مصلى للسيدات.

حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، وفايز حسين، الأستاذ شوقي هاشم نائبي رئيس المدينة، والشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، وأشرف طه إبراهيم رئيس قرية الشنطور، وبعض مفتشي أوقاف سمسطا، وبعض التنفيذيين بالوحدة المحلية والقيادات الدعوية بالأوقاف.

وعقب الافتتاح، تم إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، حيث ألقى خطبة الصلاة فضيلة الشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، تناول خلالها موضوع "جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية"، مستشهدًا بمواقف من قصص الأنبياء وسيرة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحثه على تطبيق هذه القيم الإنسانية النبيلة وإنعكاساتها الإيجايبة على العلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي سدمنت الجبل وخورشيد وتوابعهما "غدًا السبت 10 فبراير" اعتبارًا من 8 صباحًا وحتى 9 مساءً، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه سدمنت الجبل مركز إهناسيا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.