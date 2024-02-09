الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجد أبوبكر الصديق بقفطان الغربية ببنى سويف

افتتاح مسجد أبو بكر
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، في افتتاح مسجد بقرية قفطان الغربية التابعة لمجلس قروي الشنطور، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

افتتح نشأت معبد رئيس مركز سمسطا، مسجد أبوبكر الصديق بقفطان "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 650 مترًا وبتكلفة 6ملايين جنيه، "جهود ذاتية" ويضم "صحن" بمساحة 350 مترًا و120 مترًا مصلى للسيدات.

حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، وفايز حسين، الأستاذ شوقي هاشم نائبي رئيس المدينة، والشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، وأشرف طه إبراهيم رئيس قرية الشنطور، وبعض مفتشي أوقاف سمسطا، وبعض التنفيذيين بالوحدة المحلية والقيادات الدعوية بالأوقاف.

وعقب الافتتاح، تم إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، حيث ألقى خطبة الصلاة فضيلة الشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، تناول خلالها موضوع "جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية"، مستشهدًا بمواقف من قصص الأنبياء وسيرة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحثه على تطبيق هذه القيم الإنسانية النبيلة وإنعكاساتها الإيجايبة على العلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي سدمنت الجبل وخورشيد وتوابعهما "غدًا السبت 10 فبراير" اعتبارًا من 8 صباحًا وحتى 9 مساءً، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه سدمنت الجبل  مركز إهناسيا. 

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف الأوقاف مسجد سمسطا محافظ بني سويف

مواد متعلقة

قطع المياه 13 ساعة عن قريتين فى إهناسيا ببنى سويف غدًا

محافظ بني سويف يُتابع معدلات تنفيذ مشروع مركز تنمية المهارات بالواسطى

محافظ بنى سويف يعتمد المخططين التفصيليين لـ"كوم أبوراضى" و"بياض العرب"

تحرير 830 محضرًا بمخالفات تموينية خلال حملات ببني سويف

"قومي المرأة" ببنى سويف ينظم لقاءات للتوعية بمخاطر ختان الإناث

بني سويف تستعد لافتتاح مشروعات خدمية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

نقيب معلمي بني سويف يثمن قرارات الرئيس السيسي تجاه المعلم

الأكثر قراءة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

"اتحسدت بعد الهنا".. البلوجر ليلى محمود تبكي: يارب هون (فيديوجراف)

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة