الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة" ببنى سويف ينظم لقاءات للتوعية بمخاطر ختان الإناث

اللقاء
اللقاء

نظم المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، لقاء توعوي بعنوان "احميها من الختان " بالتعاون مع مؤسسة تنمية الطفولة، بهدف التوعية بمخاطر هذه الجريمة، بمحافظة بنى سويف واستهدف اللقاء 25 من السيدات اللاتي لديهن فتيات فى سن الختان، بالإضافة إلى 25 من الشباب والشابات المقبلين على الزواج.

 استعراض الرؤية الدينية الصحيحة لحماية المرأة والفتاة من جريمة ختان الإناث

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن اللقاء تناول الرؤية الدينية الصحيحة لحماية المرأة والفتاة من جريمة ختان الإناث،  ومناهضة الأعراف والتقاليد السلبية تجاه تلك الجريمة وأثرها السلبية على الأسرة والفتاة، إلى جانب توضيح الأثر الطبى والنفسي على الفتيات ضحايا تلك الجريمة، وشرح المنظور القانونى لها.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة لقاءات توعوية بمخاطر جريمة ختان الإناث، بقرى حياة كريمة بعدد 9 محافظات وهى القاهرة والأقصر وأسوان والفيوم وبنى سويف والمنيا والشرقية وسوهاج وأسيوط، حيث تعقد اللقاءات على مدار شهر يناير وفبراير من العام الجاري.

 تنظيم زيارة إلى إحدى المصانع المنتجة للخميرة

وفي سياق آخر،  قام فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز ربط الجامعة بالصناعة ووحدة تكافؤ الفرص بجامعة بني سويف التكنولوجية بتنظيم زيارة إلى إحدى المصانع المنتجة للخميرة وذلك في اطار تنفيذ مبادرة "صناعتنا.. مستقبلنا"

قامت عضوات المجلس وعدد من متطوعات فريق القيادات الشبابيه بالمجلس بالإضافة إلى عدد من طالبات الجامعة التكنولوجية بزيارة المصنع والتعرف علي مراحل صناعة الخميرة وطرح تساؤلات عن عدد الموظفات داخل المصنع وبيئة العمل الخاصة بهم وإمكانية توافر مزيد من فرص العمل للسيدات.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الترتيبات الجاري تنفيذها،ومراجعة خطط استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية،ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي تعقدها المحافظة.

وذلك في إطار الإعداد والتجهيز لتنفيذ  مشروع  التدريب العملي المشترك "صقر"لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية بالتعاون مع مكتب المستشار العسكرى، اعتبارًا  من الثامن عشر من فبراير الجاري،وذلك عن طريق محاكاة "تجارب افتراضية"لعدد من المواقف الطارئة التي قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها
 

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FB_IMG_1707375669542
بني سويف القومي للمرأة ختان الآناث الشباب الفتيات

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