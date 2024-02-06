"تعليم بني سويف" يُعلن جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بنى سويف، اجتماعًا لمناقشة تحليل الوضع الراهن لمخرجات العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل حيث تستعد أكثر من 1300 مدرسة ابتدائي، إعدادي ثانوي لاستقبال ما يزيد عن 800 ألف طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

الاجتماع

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية والمتابعة والأمن والشؤون القانونية بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني.

توجيهات بضرورة تضافر الجهود

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة تضافر الجهود وتكاتف وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لتوفير بيئة تعليمية جاذبة متميزة وتحقيق الانضباط وتوفير الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، حيث ناقش تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تميز نتائج بعض المدارس والإدارات والضعف في البعض الآخر والتعرف على نقاط والضعف لدى التلاميذ وذلك للنهوض بالعملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

وأعطى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماته بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلّا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين إلى جانب وضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة، مؤكدًا على الانتهاء من توزيع الجداول على المعلمين وتوزيع المهام إلى جانب الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ التعليمات والكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان سير العملية التعليمية بمختلف المراحل والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا.

ولفت إلى حظر العقاب البدني والنفسي للطلاب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، موجها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس واختيار قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات مع اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة والتي تعد من آليات تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التربوية وتوفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والاجتماعية والعمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل وتنمية مواهبهم.