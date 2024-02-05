الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن قرية منشأة طاهر وتوابعها بإهناسيا فى بنى سويف

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن قرية منشأة طاهر وتوابعها، غدًا الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الـساعة 9 مساءً، للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه منشأة طاهر مركز إهناسيا.

واعتذرت الشركة عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة بسبب تطهير الخزان، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف مياه الشرب اهناسيا منشأة طاهر المخابز

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